自由車／馮俊凱續約巴林勝利車隊 放眼杭州亞運

我國自由車一哥馮俊凱在今天確認與巴林勝利車隊續約1年將迎來個人在一級職業車隊的第8個賽季，他強調再續約後仍會以車隊安排的賽程為主軸，但也希望通過穩定的出賽，在杭州亞運會前將身體調整到好的狀態。

對於巴林勝利車隊而言，今年可以說是一個爆發的賽季，取得創隊以來最佳的30勝，不僅在環義、環法、環西三場大賽都有單站進帳，卡魯索（Damiano Caruso）、海格（Jack Haig）的領獎台，以及恐怖雷力（Sonny Colbrelli）的歐錦賽和巴黎魯貝大賽冠軍，都讓人印象深刻。

而身處聯盟當中的強隊，能夠繼續在頂級賽場作戰，對馮俊凱而言無疑是一個好消息，他也相信自己在中東賽場和歐巡多日賽，能更好地發揮自身能力，成為車隊勝利方程式當中的一份子，「隊友今年的表現非常強大，在這樣的情況下，有辦法為車隊工作就是很好的情況；由於計畫明確，基本上不會隨便換人，要把握每一次的出賽機會。」

在東京奧運為國拚戰後，馮俊凱也設定明年9月的亞運會為首要目標，第4度叩關亞洲運動員最高殿堂的他，心中也已經有了明確的想法，「近兩年的環台賽，我和中華隊的成員們累積了很好的默契，團隊運作更加成熟，杭州亞運是我們展現自己的好機會，希望代表隊可以確保滿員出戰，瞄準奪牌目標前進。」

檢視自己的狀態，馮俊凱認為身體的能力與往年相當，惟受疫情影響，在解決簽證的問題後，又遇到施打疫苗的強烈副作用，入住克羅埃西亞的醫院，打亂了2021年在歐洲出賽的計畫，「在全球疫情的流行下，做很多事情綁手綁腳，到處都要有很多測試跟很多文件，無論在歐洲或日本到處都是如此，這點還是讓我最有感覺的。」