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桌球／莊智淵前進世界前25 登WTT官網獲讚桌壇長青樹

聯合新聞網 / 綜合報導
莊智淵登上世界桌球大聯盟（WTT）官網，被讚揚是桌壇長青樹。 新華社
莊智淵登上世界桌球大聯盟（WTT）官網，被讚揚是桌壇長青樹。 新華社

日前國際桌總(ITFF)公布最新桌球世界排名，我國「桌球教父」莊智淵上升2名來到世界第25，並榮登世界桌球大聯盟（WTT）官網，文中莊智淵被讚揚是桌壇長青樹，這位台灣桌球傳奇再次讓世界看到台灣。。

莊智淵日前在亞錦賽男單摘銀，創下個人生涯最佳，一舉進帳350積分，最新一周的世界排名也從27名升至25名。WIT官網特別專文介紹並給予高度評價，提到這位來自台灣的「桌球教父」，與德國元老級選手波爾(Timo Boll)，同以40歲成為世界排名前25名中年紀最大的球員，寫下歷史新頁。

邁入不惑之年的老將莊智淵依舊在桌球界佔有一席之地，持續在賽場上奮鬥。他的下一場賽事表11月23日出征在美國休士頓舉辦的世錦賽，他日前也表示至少會參戰明年的亞運，之後再決定下一步。

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