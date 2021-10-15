優霸盃／奧運名將鎮守前3點 中華女團不敵中國8強止步

在順利挺進優霸盃8強賽後，中華隊今天遭遇強敵中國大陸，在對手由奧運名將鎮守前3點的情況下，最終雖遭連拿3點吞敗，但中華隊在第二點女雙由許雅晴／胡綾芳與今年東奧銀牌賈一凡／陳清晨苦戰3局後才敗下陣來，仍是打出精彩一戰。

中華女團這次在優霸盃分組賽以2勝1敗的第2名成績，連續三屆晉級到8強賽，不過今天遭遇實力堅強的中國隊，在前三點賽事中，對手派出今年東京奧運女單金牌陳雨菲擔任開路先鋒，迎戰我國好手白馭珀，第二點則是由東奧女雙銀牌賈一凡／陳清晨對戰我國許雅晴／胡綾芳，第三點則是派出東奧女單第4名的何冰嬌對戰我國洪毅婷。

面對對手的強大陣容，在首點賽事中白馭珀首局前段還一度領先陳雨菲，不過在局中被對手打出一波5：0的攻勢逆轉戰局，並且在第二局一路落後的情況下，最終以16：21、13：21讓對手先搶下一點。

第二點我國則是由女雙世界排名第29名的許雅晴／胡綾芳出戰世界排名第2名的賈一凡／陳清晨，在首局先被對手以21：10拿下後，第二局許雅晴／胡綾芳也展現極佳韌性，在18：18平手後連搶3分，以21：18將比賽帶入決勝局，不過第三局銀牌組合重新調整步調後，一度取得14：5的大幅領先，最終也以21：14再搶下一點。

第三點單打我國則是由世界排名142的洪毅婷出戰第9名的何冰嬌，這也是雙方生涯首度交手，在排名與大賽經驗有不小落差下，最終何冰嬌就以21：14、21：9直落二關門，為中國隊搶下4強門票，而中華隊則是在8強止步，無緣追平2006年的4強隊史最佳成績。