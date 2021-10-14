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新現代五項科技運動會熱鬧展開 總獎金達32萬

聯合新聞網 / 綜合報導
主辦單位提供
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總獎金32萬元的2021年新現代五項科技運動會熱鬧開打，本賽制共分三階段，團體資格賽、分區決賽和總冠軍賽，總冠軍隊伍有機會贏得最高8萬元獎金。

今年獲選的科技運動項目包含數位箭靶、虛擬划船、智慧平衡板、互動地墊、VR射擊，每個關卡都考驗參賽者各方面的運動能力。

國立體育大學主任王凱立指出，今年因疫情，為考量防疫問題，競賽將以異地連線南北同步競賽方式進行，民眾可以就近進行連線競賽，採分區分流，減少交通移動及群聚的機率。

虛擬划船競賽考驗玩家的肌耐力，透過控制器模擬划船過程，從起點至終點距離250公尺，總花費時間越少者獲勝，玩家必須有足夠的肌力，才能脫穎而出。

互動式數位箭靶射箭競賽，每位玩家在預賽擁有8支箭，螢幕將出現水果西瓜和鳳梨，射中西瓜可得到17%的果汁、鳳梨則是8%，最終以果汁含量來分勝負。分區決賽與總冠軍賽，則分別要瞄準泡泡和虛擬殭屍，難度大幅提高，考驗玩家的專注力。

智慧平衡板項目則是模擬經典遊戲貪食蛇，只是這回玩家不是用手機競賽，而是站在平衡板上操作，考驗玩家的平衡感。

VARBOX槍擊競賽考驗玩家的專注力，玩家必須在極短的時間內，射中目標，且不能誤傷人質，此競賽也仿照很受歡迎的射擊電玩遊戲，讓參賽者能身歷其境參與。

Stampede智能運動地墊互動競賽之參賽者，必須在短時間內踩中地板上1到9號亮燈的數字，考驗參賽者的敏捷性。

分區決賽冠軍隊伍可贏得獎金4萬元，同時晉級全國總冠軍賽挑戰加碼獎金，亞軍可贏得獎金2萬元，而四強淘汰的隊伍可得獎金1萬元。

經濟部工業局主任祕書周崇斌表示：「新現代五項科技運動會，是以運動競技與VR、AIoT、大數據分析和數位內容等新興科技結合，以展現臺灣原創優質的科技實力。今年特別串聯全運會、全大運國內2大運動賽事，盼能加速貼近市場，用科技、創新，帶動城市發展和產業數位轉型。」

新現代五項科技運動會北區資格賽已在遠百信義A13盛大展開，一直到10月19日才落幕，有關參賽資訊可上https://www.itsport.tw/，或搜尋『新現代五項科技運動會』。

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