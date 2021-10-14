高球／一桿進洞加持 吳佳晏緯創賽竄上領先

17歲的年輕好手吳佳晏今天在緯創女子公開賽擊出「一桿進洞」美技，靠著16洞這隻老鷹，她兩輪打完以136（-8）竄上龍頭，明天將帶著兩桿領先出發，挑戰生涯第5座冠軍。

吳佳晏今天在159碼的第16洞拿6號鐵桿開球，球落在果嶺上兩個彈跳就掉進洞裡；她的父母一路跟隨觀戰，親睹一桿進洞都興奮地拍手叫好，桿弟也非常開心，給她一個大大的擁抱，但吳佳晏站在梯台上卻十分淡定，毫無欣喜之色，她解釋說：「我有看到球進去，當下的感覺比較多是驚訝，怎麼這球就這樣進了。我轉身的時候有看了一下一桿進洞的獎品，那時心裡確實高興了一下。」

這是TLPGA台巡賽開季至今第一次出現的一桿進洞，吳佳晏將可獲得市價台幣22萬元、由益莊鐘錶贊助的CITIZEN CAMPANOLA 光動能表一只；這也是她轉職業之後第一次在比賽中打出一桿進洞，前一次打一桿進洞已是2015年3月，當時她才小學五年級。

吳佳晏從原本與石澄璇並列領先，第16洞的一桿進洞讓她一舉躍居首位，第一輪的領先者石澄璇以2桿差距的緊追，陳敏柔以139（-5）桿獨居第3，明天仍有機會挑戰金盃。