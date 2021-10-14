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高球／一桿進洞加持 吳佳晏緯創賽竄上領先

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳佳晏緯創女子公開賽第二輪有「一桿進洞」演出，竄上領先。圖／TLPGA提供
吳佳晏緯創女子公開賽第二輪有「一桿進洞」演出，竄上領先。圖／TLPGA提供

17歲的年輕好手吳佳晏今天在緯創女子公開賽擊出「一桿進洞」美技，靠著16洞這隻老鷹，她兩輪打完以136（-8）竄上龍頭，明天將帶著兩桿領先出發，挑戰生涯第5座冠軍。

吳佳晏今天在159碼的第16洞拿6號鐵桿開球，球落在果嶺上兩個彈跳就掉進洞裡；她的父母一路跟隨觀戰，親睹一桿進洞都興奮地拍手叫好，桿弟也非常開心，給她一個大大的擁抱，但吳佳晏站在梯台上卻十分淡定，毫無欣喜之色，她解釋說：「我有看到球進去，當下的感覺比較多是驚訝，怎麼這球就這樣進了。我轉身的時候有看了一下一桿進洞的獎品，那時心裡確實高興了一下。」

這是TLPGA台巡賽開季至今第一次出現的一桿進洞，吳佳晏將可獲得市價台幣22萬元、由益莊鐘錶贊助的CITIZEN CAMPANOLA 光動能表一只；這也是她轉職業之後第一次在比賽中打出一桿進洞，前一次打一桿進洞已是2015年3月，當時她才小學五年級。

吳佳晏從原本與石澄璇並列領先，第16洞的一桿進洞讓她一舉躍居首位，第一輪的領先者石澄璇以2桿差距的緊追，陳敏柔以139（-5）桿獨居第3，明天仍有機會挑戰金盃。

今天打出無柏忌還抓下4隻小鳥的陳敏柔說：「9月中旬在山溪地真善美元素營傳承賽奪下冠軍之後，信心度確實大增，到目前為止在每場比賽都能打進前10名，還算有維持住自己訂的目標。」明天最後決戰，她表示會打得積極一點，期待再進帳一座金盃。

吳佳晏緯創女子公開賽第二輪有「一桿進洞」演出，竄上領先。圖／TLPGA提供
吳佳晏緯創女子公開賽第二輪有「一桿進洞」演出，竄上領先。圖／TLPGA提供

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