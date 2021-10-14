快訊

陸國慶派25架共機擾台 邱太三爆：美派軍機潛入「中共渾然未知」

足球／奇蹟教練重拾教鞭 盼成英超最老主帥

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
前狐狸城奇蹟教頭拉涅里重回英超賽場，期許自己能成為史上最老的英超教練，一直穩定執教下去。(photo from Watford FC Facebook Officials)
前狐狸城奇蹟教頭拉涅里重回英超賽場，期許自己能成為史上最老的英超教練，一直穩定執教下去。(photo from Watford FC Facebook Officials)

英超「奇蹟教練」拉涅里重拾英超教鞭，期許自己能成為英超最老主帥！69歲的拉涅里日前接下沃特福德教鞭，在經歷兩季義甲賽季後重回英超，拉涅里最著名事蹟就是15/16賽季，率領不被看好的狐狸城奪下英超冠軍，被稱為奇蹟教頭。

奇蹟教頭回歸英超

根據《BBC體育》報導，英超升班馬「大黃蜂」沃特福德近期開除主帥，請來奇蹟教練拉涅里接下教鞭，即將滿70歲的拉涅里此前剛走完與義甲球隊桑普多利亞的合約，這也是他闊別英超2賽季後，再度回歸英超賽場。

英超球迷對拉涅里肯定都很熟悉，這名義大利老教頭過去執教生涯不算戰功彪炳，更多是以「補鍋匠」為名，執教超過20支隊伍的他，通常都負責接手前任留下的爛攤子而已。

但15/16賽季，拉涅里執掌的狐狸城打出黑馬逆襲，寫下英超史上最奇蹟的一個賽季，狐狸城從前個賽季的保級，一路拼到英超冠軍，成為史上第6支贏得英超冠軍的隊伍，而重點是狐狸城此前有超過一半時間，根本不在英超賽場，是一支毫無疑問的平民隊伍。

足球界主教練難為

這位奇蹟教頭14日被採訪時提到，他很期待能回到英超賽場，至於能否成為英超史上最老教練，拉涅里也期許自己能辦到。據資料，此前英超最老教練是「霍太公」霍奇森，他直到今年才以高齡74歲，宣布退休離開水晶宮隊。

拉涅里補充說，在足球世界中，教練是最難把屁股坐熱的職位，一旦戰績一差，首當其衝該為此負責的就是主帥，這也是他將執教的隊伍的風格，沃特福德從2012年被波佐家族入主後，共換了14次教練，代表該隊主帥任期是以月來算，平均連一年都待不滿。這位溫文儒雅、常把微笑掛在嘴角的慈祥老教頭表示：「我現在想笑就笑，因為一旦我拿不到積分，微笑就將從英超賽場消失了。」

【更多精采內容，詳見

英超 沃特 義甲

延伸閱讀

降落傘沒開！傘兵從高空直線摔落 奇蹟保命「僅斷一腿」

威廉森持續養傷 鵜鶘主帥：回歸時間不確定

足球專欄／超級富爸爸來了 英超紐卡索隊將崛起？

NBA／公鹿仍未全員接種疫苗 主帥：持續努力達標

相關新聞

全運會／鐵人三項混接沒報名 張團畯無法衛冕很傻眼

110年全運會16日正式登場，台北市喊出總冠軍3連霸的目標，但賽事還沒展開就可能少一面金牌，鐵人三項混合接力組的參賽名單...

全運會／北市漏報鐵人三項混接引爭議 新北體育處回應

即將在本周開幕的110全運會在今天傳出台北市鐵人三項代表隊未出現在男女混合接力項目參賽名單中的爭議事件，讓已在此賽事完成...

全運會／鐵人三項4連霸掰掰？台北市沒報混合接力組

110年全運會本周六就要舉行開幕典禮，上屆風光完成全運會鐵人三項混合接力組3連霸的台北市，卻沒出現在今年混合接力組參賽名...

抽中「動滋券」卻不想領！ 原因曝光網秒喊認同：變廢券

配合行政院振興五倍券措施，教育部推出面額500元的加碼券「動滋券2.0」，今（14）日上午10時抽出首波幸運兒，身分證末2碼為97、13、19、55、71、93，以及末3碼為381、734、644、453、985的民眾中籤，但卻引來大批網友崩潰，原因曝光後，掀起熱議。

全運會／公開水域卓承齊4金大滿「冠」 放眼杭州亞運

全運會公開水域於今天完美落幕，今年為全運會首次將公開水域納入比賽項目，主辦方新北市橫掃5金、5銀、1銅，共獲得11面獎牌...

足球／奇蹟教練重拾教鞭 盼成英超最老主帥

英超「奇蹟教練」拉涅里重拾英超教鞭，期許自己能成為英超最老主帥！69歲的拉涅里日前接下沃特福德教鞭，在經歷兩季義甲賽季後重回英超，拉涅里最著名事蹟就是15/16賽季，率領不被看好的狐狸城奪下英超冠軍，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。