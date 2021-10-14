足球／奇蹟教練重拾教鞭 盼成英超最老主帥

英超「奇蹟教練」拉涅里重拾英超教鞭，期許自己能成為英超最老主帥！69歲的拉涅里日前接下沃特福德教鞭，在經歷兩季義甲賽季後重回英超，拉涅里最著名事蹟就是15/16賽季，率領不被看好的狐狸城奪下英超冠軍，被稱為奇蹟教頭。

奇蹟教頭回歸英超

根據《BBC體育》報導，英超升班馬「大黃蜂」沃特福德近期開除主帥，請來奇蹟教練拉涅里接下教鞭，即將滿70歲的拉涅里此前剛走完與義甲球隊桑普多利亞的合約，這也是他闊別英超2賽季後，再度回歸英超賽場。

英超球迷對拉涅里肯定都很熟悉，這名義大利老教頭過去執教生涯不算戰功彪炳，更多是以「補鍋匠」為名，執教超過20支隊伍的他，通常都負責接手前任留下的爛攤子而已。

但15/16賽季，拉涅里執掌的狐狸城打出黑馬逆襲，寫下英超史上最奇蹟的一個賽季，狐狸城從前個賽季的保級，一路拼到英超冠軍，成為史上第6支贏得英超冠軍的隊伍，而重點是狐狸城此前有超過一半時間，根本不在英超賽場，是一支毫無疑問的平民隊伍。

足球界主教練難為

這位奇蹟教頭14日被採訪時提到，他很期待能回到英超賽場，至於能否成為英超史上最老教練，拉涅里也期許自己能辦到。據資料，此前英超最老教練是「霍太公」霍奇森，他直到今年才以高齡74歲，宣布退休離開水晶宮隊。

拉涅里補充說，在足球世界中，教練是最難把屁股坐熱的職位，一旦戰績一差，首當其衝該為此負責的就是主帥，這也是他將執教的隊伍的風格，沃特福德從2012年被波佐家族入主後，共換了14次教練，代表該隊主帥任期是以月來算，平均連一年都待不滿。這位溫文儒雅、常把微笑掛在嘴角的慈祥老教頭表示：「我現在想笑就笑，因為一旦我拿不到積分，微笑就將從英超賽場消失了。」

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