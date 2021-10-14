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全運會／16日新北市開幕 郭婞淳楊勇緯參戰

中央社 / 台北14日電
郭婞淳。 資料照／大專體育總會提供
郭婞淳。 資料照／大專體育總會提供

110年全國運動會16日將盛大開幕，體育署今天表示，這次共48名東京奧運國手參賽，包括「舉重女神」郭婞淳、「柔道男神」楊勇緯等人，將在全運會舞台接受各地選手挑戰。

由新北市主辦的110年全運會，為東京奧運結束後國內最高等級的賽事，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採閉門舉行，16日當天在新莊體育館舉行開幕典禮，將由行政院長蘇貞昌主持，並由總統蔡英文宣布全運會正式開始。

體育署主任秘書呂宏進今天出席例行記者會時表示，這次全運會共有來自22縣市，7496名選手參賽，人數創下歷屆新高，將角逐田徑等35種、408項競賽，部分賽事因氣候、場地及國際賽事撞期等因素，已提前於9月3日至10月15日間舉辦。

全運會這次有2大觀賽亮點，體育署競技運動組組長藍坤田指出，賽事首度列入電子競技競賽，包含爐石戰記及英雄聯盟2項，由於台灣選手在國際電子競技領域的傑出表現，屆時來自全國各縣市代表隊的選手將在全運會賽場上一決高下，並將吸引年輕族群觀眾，為喜愛的電競選手加油。

除了電子競技以外，藍坤田表示，另一亮點就是這次共有14類、48名東京奧運國手也會投入全運會賽事，像是郭婞淳、陳玟卉、湯智鈞、鄧宇成、楊勇緯、李智凱、羅嘉翎、黃筱雯、文姿云、林昀儒、鄭怡靜等。

拿下東京奧運男子柔道60公斤級銀牌的楊勇緯將在17日上陣，而在東奧女子舉重59公斤量級奪金的郭婞淳，繼110年全國大專校院運動會後，18日也將在全運會亮相。

全運會 郭婞淳 楊勇緯

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