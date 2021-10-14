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鐵人三項／混合接力沒報名 衛冕張團畯：先專注個人賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

110年全運會16日正式登場，台北市喊出總冠軍3連霸的目標，但賽事還沒展開就可能少一面金牌，鐵人三項混合接力組的參賽名單並沒尋求4連霸的台北市，讓原本打算挑戰男子個人賽和接力雙料連霸的好手張團畯直喊「傻眼」。

台北市是鐵人三項傳統強隊，108年全運會包辦3金1銀，其中張團畯以1小時56分鐘33秒完成男子個人賽3連霸，「張家班」的張嘉家也寫下女子個人賽4連霸；混合接力組張團畯加上「張家班」成員張嘉家、張家豪和張婷婷也順利完成3連霸，且1小時32分23秒 的完賽成績領先銀牌的高雄市超過2分鐘。

北市今年原本要由原班人馬參加混合接力組，但報名出問題，最終並沒出現在參賽隊伍中。張團畯表示，接收到的訊息是報名系統沒有出現團體賽，北市報名完曾向今年全運會東道主新北市確認，但新北回覆沒有，這個月初才發現漏報名狀況，但已錯過報名時間。

張團畯理性說，知道許多長官都為這件事情奔走協調，雖然第一時間得知消息時「滿傻眼」，但能做的就是先把個人項目掌握好，「已經要比賽了，先專心準備自己的賽事。」他補充說，受新冠肺炎疫情影響，少掉很多比賽和出國機會，全運會成為本季最重點賽程，年初就已開始備戰，盼順利完成連霸。

全運會 鐵人三項

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