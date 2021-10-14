全運會／北市漏報鐵人三項混接引爭議 新北體育處回應

即將在本周開幕的110全運會在今天傳出台北市鐵人三項代表隊未出現在男女混合接力項目參賽名單中的爭議事件，讓已在此賽事完成3連霸的台北市隊連霸夢碎，新北市政府體育處副處長龔東昇在今天表示，全運會報名共分成三個階段，包括線上、紙本以及審查會議，都僅收到台北市隊報名個人組賽事的資料，一切都是照著規定來走，只能請他們來年再報名。

台北市體育總會鐵人三項協會在今天發出新聞稿表示，在全運會系統開放報名第一時間就上網報名，不過當時並無團體接力組可供點選，在向承辦窗口以及全運會籌備處詢問後，得到沒團體接力分項的回覆，讓他們誤以為完成男、女分項報名後團體接力項目就已完成報名。

對於最終未出現在男女混接力參賽名單中，導致台北市代表隊無法力拚4連霸，台北市體育總會鐵人三項協會也在今天表達不滿，認為因為作業上的瑕疵導致選手無法參賽，未戰先敗，情何以堪，並且希望相關單位能夠盡力協助。

不過對於台北市體育總會鐵人三項協會的說法，新北市政府體育處副處長龔東昇表示，全運會報名共分為三階段，分別為線上、紙本以及審查確認會議，在這三階段中確實都有收到台北市參與男、女分項賽事的報名資料，不過並未有混合接力項目相關資料。

龔東昇強調，是否有如台北市體育總會鐵人三項協會提到，報名系統一開始並未有團體接力分項可選擇，仍要再了解，但台北市在這三階段也都有提出遇到混合接力報名狀況的機會，不過籌備處並未收到相關資訊，而其他8個縣市則都順利報到混合接力賽並完成程序，「報名這件事是回到各個參賽縣市，應該去了解每一屆賽會上的規程和技術手冊。」

龔東昇指出，雖然台北市計畫在技術會議上針對此事作出提議，但必須看各縣市的意見如何，「這樣參賽人數、賽程會在前一天突然大家都要去協調，在所有的運動賽事上，這是需要很多程序的，除了台北市選手的權益，也要考量到其他縣市選手的權益，這是技術會議上需要衡量的。」