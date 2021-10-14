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鐵人三項／全運會4連霸掰掰？台北市沒報混合接力組

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台北市長柯文哲（左）今天為北市選手舉辦全運會授旗儀式，會中將會旗交給台北市體育局局長李再立。記者曾思儒／攝影
台北市長柯文哲（左）今天為北市選手舉辦全運會授旗儀式，會中將會旗交給台北市體育局局長李再立。記者曾思儒／攝影

110年全運會本周六就要舉行開幕典禮，上屆風光完成全運會鐵人三項混合接力組3連霸的台北市，卻沒出現在今年混合接力組參賽名單中，台北市體育局局長李再立表示，從10月8日就已和今年全運會東道主新北市協調，明天立委林奕華也將在立法院召開協調會，盼有圓滿結果。

台北市是鐵人三項的傳統強隊，上屆全運會包辦3金1銀，其中張團畯以1小時56分鐘33秒完成男子個人賽3連霸，「張家班」的張嘉家也寫下女子個人賽4連霸，加上混合接力組也登頂，且領先銀牌的高雄市超過2分鐘，快意寫下3連霸。

今年台北市挑戰連霸卻輸在起跑點，且是從報名就出烏龍，根本沒出現在混合接力組參賽隊伍中。台北市指出報名系統未出現混合團體賽的選項，和新北市多次協調也未果；新北市回應，一切按照競賽規程走，且從網路報名、紙本送件到補件過程也有一個多月，最終還有8個縣市完成報名，系統有問題的說法並不合理。

台北市長柯文哲今天才在北市選手的全運會授旗典禮高喊，今年目標是完成總冠軍3連霸，但賽程未正式展開就可能少掉一金，北市體育局局長李再立強調，選手參賽權益放在第一順位，行政上的問題後續也會檢討，但盼問題能順利解決，讓選手別錯過2年才一次的全運會舞台。

李再立也提到，昨天晚上剛好和高雄市體育局有聯繫，對方得知報名問題也盼圓滿，李再立說：「台灣選手都很成熟，希望和最好的選手一起競爭。」

全運會 鐵人三項

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