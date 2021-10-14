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全運會／公開水域卓承齊4金大滿「冠」 放眼杭州亞運
全運會公開水域於今天完美落幕，今年為全運會首次將公開水域納入比賽項目，主辦方新北市橫掃5金、5銀、1銅，共獲得11面獎牌，其中代表新北市出賽的卓承齊就在男子組4個項目都摘下金牌，表現搶眼。
今天上午舉行的男、女子組10公里決賽，男子組10公里決賽中，卓承齊以2小時2分38秒45拔得頭籌，並完成男子組所有四個項目摘金的大滿「冠」，而弟弟卓沛齊則游出2小時9分39秒62的成績獲得銀牌。
對於這次在全運會的亮眼表現，卓承齊說：「對於這次大滿『冠』心中並沒有太大起伏，但很高興全運會這次將公開水域納入比賽項目，並期許自己明年能在杭州亞洲運動會中奪牌。」
女子組10公里決賽中，基隆鄧羽彣一路領先，以2小時16分33秒佳績奪得金牌，加上之前在女子組7.5公里、5公里，共拿下3金殊榮，對於獲得3面金牌，鄧羽彣表示這是賽前設給自己的挑戰，而這次在颱風尾的環境下還能挑戰成功感到非常開心。
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