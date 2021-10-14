台北龍舟錦標賽152隊參賽 真理獲公開混合組第3名

2021台北龍舟錦標賽日前於台北市基隆河大佳段河道大直橋下圓滿落幕，真理大學龍舟代表隊在大型龍舟公開混合組的36隊競爭者中一路挺進至總決賽，最後榮獲第3名的佳績。

為期兩天的2021台北龍舟錦標賽共吸引超過150隊報名競賽，儘管第一天賽事因為現場風過大而讓賽事延後，但兩天的龍舟競賽也在雙十節假期順利完成。

原訂於端午連續假期舉辦的台北龍舟錦標賽，受到影響因此主辦單位延期至雙十節連假舉行，造成參賽隊伍從原本200隊降至日前的152隊，儘管隊伍減少，卻沒有澆熄選手們的熱情。

雙十連假第一天早上，參賽隊伍在北台灣炙熱的天氣下揮汗如雨，同時還得頂著強風破浪前進，下午由於風勢太強也讓比賽暫停了一個多小時。今年大型龍舟公開混合組共計有36支隊伍角逐，在歷經兩輪的分組淘汰後，共有10支隊伍進入總決賽，前6名的隊伍將獲得大會所贈與的獎金與獎牌。

真理大學龍舟隊成立短短2年已榮獲多次龍舟競賽的佳績，真大龍舟代表隊的選手共計32人，由真大運動管理學系教授范良誌領軍，平時在學校利用重量及體能訓練再搭配龍舟盪槳池的基本動作教學外，課後也密集到鄰近的社子島百齡碼頭進行專項划船訓練。

由於真大龍舟隊的優異表現，因此獲得真大校友總會理事長洪堯昆、副理事長白文亮，以及台灣比非多食品股份有限公司與北海鱈魚香絲的企業贊助，有了支持的力量讓龍舟代表能夠全力以赴安心參與比賽，在企業的贊助下，真大龍舟對於110學年度再添購3台輕艇船隻，讓學生多元化的發展水域項目，另外於110學年度全國大專運動會有增設輕艇項目，有了這些器材後更能協助真大龍舟隊未來的實力發揮。