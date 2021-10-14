快訊

扁婿趙建銘將入獄！16年前三井宴吃出台開案 判3年8月定讞

國文師看《魷魚遊戲》 給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

台北世大運功臣 鄭芳梵獲學校體育傳炬獎終身成就獎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台北市立大學前副校長鄭芳梵（右）獲得學校體育傳炬獎最高殊榮的終身成就獎。圖／體育署提供
台北市立大學前副校長鄭芳梵（右）獲得學校體育傳炬獎最高殊榮的終身成就獎。圖／體育署提供

教育部體育署110年度學校體育傳炬獎頒獎典禮將明天登場，其中象徵學校體育傳炬獎最高殊榮的「終身成就獎」，由台北市立大學前副校長鄭芳梵教授獲獎。

學校體育傳炬獎是依據「教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人評選要點」及經過專家委員初選、複審及決選等三階段多次會議審查及討論後，最終評選出優秀的獲獎者，其中在終身成就獎的部分，經由各評選委員推薦，由不論在學校體育及社會體育皆致力推展的鄭芳梵獲獎。

鄭芳梵19歲就開啟教練生涯，一路走到2005年土耳其世大運，帶著臺灣女排隊勇奪世大運首金寫下歷史，之後更銜命擔任台北市政府體育局長，接下台灣400年來最盛大的運動賽會2017年台北世大運任務，同時也是他個人從事競技體育生涯的最終戰役。

鄭芳梵提到，當時許多體育界前輩認為接任體育局長是個「跳火坑」的擔子，即便在很多人唱衰不看好的情況下，因選手的爭氣，加上民眾愛國心的驅使，使台北世大運猶如倒吃甘蔗般，無論是門票的收入、紀念品的熱賣、電視轉播的高收視率，都創下歷屆世大運舉行以來傲人的成績，同時也透過運動賽事向世界成功的行銷了台灣，展示體育人的自信與勇者無懼的表現。

成為今年終身成就獎得主，鄭芳梵感性說，38年的教職生涯，從年輕到成熟，感謝所有曾經幫助過我的夥伴，「雖然已經退休，但將永遠服務於社會，奉獻給體壇，以成為永遠的『體育人』為榮。永遠懷著感恩的心，不敢忘懷。」

延伸閱讀

蔡英文表揚水利人員 林火木獲終身成就獎

桌球／東奧銅牌鄭怡靜 返鄉贈母校獎助金

NBA／厄文收出賽禁令 籃網仍最被看好奪冠

學校體育傳炬獎15日頒獎 高中體總、運促會獲奉獻獎

相關新聞

動滋券首次抽籤50萬份 中籤末2碼6組、末3碼5組出爐 

配合行政院振興五倍券措施由教育部推出的加碼券動滋券2.0，今年共計將發出500元面額、200萬份，而截至13日上午11點...

湯姆斯盃／男團遭淘汰仍有2個「突破」 李洋開心讚小將

中華隊男子羽球團隊昨在湯瑪斯盃遇上隊史擁13冠的強敵印尼，可惜最後總比分以2比3落敗，未能搶下8強門票。雖無緣晉級，但東奧金牌「麟洋配」出賽3次都贏球締造百分百勝率，李洋賽後也在粉絲團感性發文，點出兩

拳擊／不被病情擊倒 陳念琴瞄準巴黎奧運

「拳擊女王」陳念琴和「體操精靈」丁華恬東京奧運返台後，接受女性護理用品領導品牌邀請，兩人除分享前進奧運的心路歷程，還分享...

印地安泉網賽／新科美網冠軍第四輪意外吞敗 看好對手能奪冠

上個月剛在美國公開賽封王的俄羅斯好手梅迪維夫，今天在印地安泉網球賽男單第4輪以6比4、4比6、3比6敗給大會第23種子的...

田徑／肯亞長跑好手身中多刀陳屍家中 丈夫列嫌疑人

肯亞長跑好手蒂羅普（Agnes Tirop）今天被發現身中多刀死於家中，疑似遭到殺害，警方正在追捕她的丈夫釐清案情

台北世大運功臣 鄭芳梵獲學校體育傳炬獎終身成就獎

教育部體育署110年度學校體育傳炬獎頒獎典禮將明天登場，其中象徵學校體育傳炬獎最高殊榮的「終身成就獎」，由台北市立大學前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。