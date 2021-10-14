台北世大運功臣 鄭芳梵獲學校體育傳炬獎終身成就獎

教育部體育署110年度學校體育傳炬獎頒獎典禮將明天登場，其中象徵學校體育傳炬獎最高殊榮的「終身成就獎」，由台北市立大學前副校長鄭芳梵教授獲獎。

學校體育傳炬獎是依據「教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人評選要點」及經過專家委員初選、複審及決選等三階段多次會議審查及討論後，最終評選出優秀的獲獎者，其中在終身成就獎的部分，經由各評選委員推薦，由不論在學校體育及社會體育皆致力推展的鄭芳梵獲獎。

鄭芳梵19歲就開啟教練生涯，一路走到2005年土耳其世大運，帶著臺灣女排隊勇奪世大運首金寫下歷史，之後更銜命擔任台北市政府體育局長，接下台灣400年來最盛大的運動賽會2017年台北世大運任務，同時也是他個人從事競技體育生涯的最終戰役。

鄭芳梵提到，當時許多體育界前輩認為接任體育局長是個「跳火坑」的擔子，即便在很多人唱衰不看好的情況下，因選手的爭氣，加上民眾愛國心的驅使，使台北世大運猶如倒吃甘蔗般，無論是門票的收入、紀念品的熱賣、電視轉播的高收視率，都創下歷屆世大運舉行以來傲人的成績，同時也透過運動賽事向世界成功的行銷了台灣，展示體育人的自信與勇者無懼的表現。

成為今年終身成就獎得主，鄭芳梵感性說，38年的教職生涯，從年輕到成熟，感謝所有曾經幫助過我的夥伴，「雖然已經退休，但將永遠服務於社會，奉獻給體壇，以成為永遠的『體育人』為榮。永遠懷著感恩的心，不敢忘懷。」