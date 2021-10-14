拳擊／不被病情擊倒 陳念琴瞄準巴黎奧運

「拳擊女王」陳念琴和「體操精靈」丁華恬東京奧運返台後，接受女性護理用品領導品牌邀請，兩人除分享前進奧運的心路歷程，還分享對彼此的印象，成有趣的「跨界交流」。

陳念琴東奧後才公開兩年前罹癌的狀況，努力治療下如願站上夢想舞台，且晉級8強改寫上屆里約奧運個人紀錄，面對鏡頭，很自然講出族語，「Pangcah nu wawa（我是阿美族的孩子）」。

「把我們的文化，帶上國際舞台，告訴大家，我是來自台灣的原住民。」不過陳念琴也透露，感動故事背後卻有些小意外，「結束採訪後，阿嬤立刻打電話給我說『你念錯了』，我才恍然大悟，因為真的太High而把句子念反了，正確說法應該是『wawa nu Pangcah』。」

前進奧運的路上難免遇到挫折，陳念琴分享，遭遇撞牆期時，會把自己沉浸在低潮中，但會設定期限，「最多就一個禮拜，但這個禮拜過去後，一定要告訴自己，你是最堅強的，一定要去克服這些障礙，畢竟在未來生活或比賽當中，一定會遇到，所以一定要堅強，重新站起來。」

丁華恬眼中的陳念琴，多是從電視轉播比賽而來，她強調學姊在擂台上非常具氣勢，但私下很親切，「有點反差萌的感覺，我覺得在拳擊場上，她真的非常帥氣。」

陳念琴則是被繪畫訪談時的丁華恬作品驚艷，讚年僅18歲的「體操精靈」畫功了得，可說是被體操耽誤的畫家，陳念琴笑說：「恬恬在我心中永遠是最棒的，要知道能夠以自己的名字命名體操動作非常不容易，讓全世界看見台灣選手很優秀。」

全球女性護理用品領導品牌Kotex靠得住，長期支持女性運動員無論經期與否，因認同陳念琴與丁華恬展現出「#SHECAN」、「#更好的我明天見」精神，從去年開始紀錄兩人的日常訓練與生活，希望藉由奧運期間努力不懈備戰的兩人，鼓勵所有台灣女性。