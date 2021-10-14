湯姆斯盃／男團遭淘汰仍有2個「突破」 李洋開心讚小將

中華隊男子羽球團隊昨在湯瑪斯盃遇上隊史擁13冠的強敵印尼，可惜最後總比分以2比3落敗，未能搶下8強門票。雖無緣晉級，但東奧金牌「麟洋配」出賽3次都贏球締造百分百勝率，李洋賽後也在粉絲團感性發文，點出兩件「突破」是值得開心的事。

第一件是鼓勵扛下關鍵第五點但惜敗的24歲年輕小將戚又仁，李洋說:「對於第一次參加湯盃又要擔任第五點守門員的戚又仁，表現已經非常棒了！要頂住整個隊伍成敗的壓力，也要面臨經驗比他豐富的對手！」

雖然最後輸球沒關係，因為比賽本來就是有輸有贏，李洋進一步表示：「重要的是要從輸的過程中吸取成長進步的養份，以及大家一起並肩作戰的情誼。」

第二件則是對自己的「麟洋配」按讚，李洋提到這是他和王齊麟首次攜手擊敗世界第7的組合阿爾弗蘭(Fajar ALFIAN)／阿利安托(Muhammad Rian ARDIANTO)，「這是我們雙方第四次交手，也是我們的首勝，2019年連續三個比賽我們都是以0：2敗陣，對於我們麟洋而言，也是再次有所突破！」

分組三戰打下百分百勝率的「麟洋配」，湯姆斯盃是東奧摘金後首度出賽，李洋坦言多少仍有些「金牌的壓力」，只能提醒自己將專注力放在球場，「努力做好每一個過程，繼續當挑戰者的角色。」

Lee Yang/Wang Chi Lin in 2021:



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Wins: 23

Loss: 1

Win Rate: 95.8%



Tetap, baru ada 1 pasangan aja yang bisa kalahkan Lee/Wang tahun ini.#ThomasCup2020 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) October 13, 2021

關於「突破」這件事，外媒《Badminton Talk》在推特上列出世界排名第三的「麟洋配」今年勝率數據最能完美說明，總計年初2站泰國公開賽、年終賽、東京奧運，加上3場湯瑪斯盃，「麟洋配」狂掃23勝、期間只輸1場、勝率高達95.8%，唯一一場敗仗就是在東奧小組賽輸給印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）。