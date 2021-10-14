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過動孫病發吼叫不願上學 嬤情緒失控勒斃被依殺人罪羈押

田徑／肯亞長跑好手身中多刀陳屍家中 丈夫列嫌疑人

中央社 / 奈洛比13日綜合外電報導
肯亞長跑好手蒂羅普（Agnes Tirop）今天被發現身中多刀死於家中，疑似遭到殺害，警方正在追捕她的丈夫釐清案情。 美聯社
肯亞長跑好手蒂羅普（Agnes Tirop）今天被發現身中多刀死於家中，疑似遭到殺害，警方正在追捕她的丈夫釐清案情。 美聯社

肯亞長跑好手蒂羅普（Agnes Tirop）今天被發現身中多刀死於家中，疑似遭到殺害，警方正在追捕她的丈夫釐清案情。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，25歲的蒂羅普是一位迅速崛起的運動員，她兩度奪下世界田徑錦標賽（World Championships in Athletics）1萬公尺銅牌，2015年拿下世界越野錦標賽（World CrossCountry Championships）冠軍，今年東京奧運也勇奪5000公尺項目第4。

肯亞田徑協會（Athletics Kenya）說，僅僅1個月前，她在德國「邁向世界紀錄」（Road to RecordsEvent）賽事以30分01秒刷新10公里世界紀錄，比先前紀錄快28秒。

2015年蒂羅普在女性越野賽事拿下金牌，是繼南非傳奇長跑女將巴德（Zola Budd）之後，歷來第2年輕的金牌得主。

肯亞田徑協會表示：「肯亞失去了一顆寶石，她是在國際舞台上最迅速崛起的運動巨人之一，在徑賽場表現亮眼。」

「蒂羅普被發現死在他們位於伊滕（Iten）的家中，疑似遭到丈夫刺死。我們還在努力找出有關她身亡的更多細節。」

警方告訴法新社，已將蒂羅普的丈夫羅蒂奇（Emmanuel Rotich）列為「嫌疑人」，正在緝捕他到案說明。

警方指揮官馬科里（Tom Makori）表示：「他可以告訴我們發生了什麼事，嫌疑人曾打電話給蒂羅普的雙親說他做了錯事，所以我們認為他知道發生了什麼事。」

「我們接到蒂羅普丈夫家人的訊息說，她的丈夫曾致電蒂羅普的雙親，哭著請上帝原諒他，因為他做了一些錯事。」

「警方到蒂羅普家中時，發現她倒臥床上，床下和地板血跡斑斑。」

「警方查看遺體，發現她頸部有刺傷，我們懷疑是刀傷。」

肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）向這位年輕的運動員致敬，並敦促警方找出凶手。

田徑 巨人

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