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印地安泉網賽／新科美網冠軍第四輪意外吞敗 看好對手能奪冠

中央社 / 加州印地安泉13日綜合外電報導
新科美網冠軍梅德維夫(左)敗給大會第23種子的保加利亞對手狄米特洛夫(右)。 路透社
新科美網冠軍梅德維夫(左)敗給大會第23種子的保加利亞對手狄米特洛夫(右)。 路透社

上個月剛在美國公開賽封王的俄羅斯好手梅德維夫，今天在印地安泉網球賽男單第4輪以6比4、4比6、3比6敗給大會第23種子的保加利亞對手狄米特洛夫。

梅德維夫（Daniil Medvedev）在美網拿下生涯首座大滿貫金盃之後，以一盤未失之姿挺進印地安泉網賽第4輪，未料面對狄米特洛夫（Grigor Dimitrov）卻一口氣丟8局，讓名列頭號種子的他大爆冷門提早出局。

梅德維夫今天拿下第1盤，第2盤取得4比1領先，眼看就要輕鬆奪勝，卻反而一路急轉直下，非受迫性失誤愈來愈多，發球局也一個一個丟。

梅德維夫今天無法招架狄米特洛夫攻勢之後，現在預測狄米特羅夫有機會奪冠。

梅德維夫表示：「他如果繼續保持下去，像今天和我對戰從1比4落後一路反撲，他就會贏得這項賽事。」梅德維夫還說：「他這場比賽下半場打得比我在美網所有的對手都要好。今天並不是我放水讓他贏的。」

狄米特洛夫接下來將在8強賽挑戰大會第8種子、波蘭選手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）。胡爾卡奇稍早以6比1、6比3拍落俄羅斯的克拉特塞夫（Aslan Karatsev）晉級。

美網 羅斯 Daniil Medvedev

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