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優霸盃／不敵南韓 中華隊分組第2闖8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華隊羽球好手白馭珀。 圖／聯合報系資料照片
中華隊羽球好手白馭珀。 圖／聯合報系資料照片

前天已雙雙晉級優霸盃8強的中華隊和南韓隊，今天在分組最終戰正面交鋒，前3點單打南韓隊都拿下勝利，提前取得分組第1，中華隊以分組第2前進明天登場的8強單淘汰賽。

8強賽籤表將待今天優霸盃所有賽事結束後抽籤，同組的晉級隊伍8強首戰不會再碰頭，代表中華隊和南韓暫時不會再交鋒。

中華隊今天排點方式和前兩場相同，前3點單打依序由白馭珀、洪毅婷和余芊慧出賽，但雙打陣容微調，第4點由張淨惠／李芷蓁先上陣，壓軸第5點因胡綾芳腳不適，余芊慧兼點下場和許雅晴搭配。

優霸盃採5點3勝制，世界排名43的白馭珀首點碰世界排名第8的安洗瑩，兩局各只拿8分，世界排名142的洪毅婷也以16：21、6：21不敵世界排名第17的金佳恩，加上排名661的余芊慧以17：21、14：21敗給世界排名55的申玉靜，南韓打完3點就確定登上分組龍頭。

今天下午爭取湯姆斯盃的中華男羽隊，和印尼隊歷經超過6小時的馬拉松大戰，在3點單打都吞敗下以點數2：3敗陣，分組排第3，無緣前2名才能獲得的8強門票。

中華隊

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