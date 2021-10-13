湯姆斯盃／5點大戰不敵印尼 中華隊無緣8強

中華隊今天和印尼隊在湯姆斯盃分組最終戰歷經超過6時的5點大戰，兩組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯雖搶下勝場，但3點單打都沒能突圍，以點數2：3吞敗，分組戰績1勝2敗無緣晉級。

湯姆斯盃是國際羽球男子團體大賽，共16隊與會，預賽先分4組，取分組前2晉級8強；中華隊有「一哥」周天成和東京奧運摘金的「麟洋配」領軍，但第一戰碰泰國時浪費前兩點都拿下優勢，反遭泰國連趕3點逆轉，為晉級路增添許多難度。

印尼和泰國同樣戰到5點才分出勝負，印尼以點數3：2驚險退泰國，若是最終中華隊、印尼和泰國戰績同是2勝1敗，要先比較局數再比分數，但中華隊5點大戰惜敗，只排到分組第3，沒能前進8強。

今天中華隊由周天成打頭陣，小天面對世界排名第5的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），首局錯失20：16的絕對領先，遭金廷以22：20、21：16逆轉。

第2點「麟洋配」碰世界排名第7的法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），雖遇苦戰仍以28：26、16：21、21：14拿下4度對陣的交手首勝。

第3點由世界排名11的王子維碰世界第7的喬納坦（Jonatan Christie），王子維沒能延續過去6勝3敗的對戰優勢，以17：21、13：21敗陣，印尼取得點數2：1的「聽牌」優勢。

第4點的「羊肉盧」組合，和拆組的「老少配」阿山（Mohammad Ahsan）／馬丁（Daniel Marthin）也是大戰3局，其中盧敬堯更有飛身撲球成功、最後在56拍的馬拉松對陣以虛攻騙到馬丁的美技，最終以22：20、17：21、23：21辛苦扳平局數。

壓軸的第5點單打由戚又仁對決世界排名19的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），世界排名146的戚又仁以21：16搶下首局，第二局18：21失守，決勝局19：19出現關鍵的發球失誤，最終以19：21遭到逆轉。

這場大戰台灣時間下午2點半開打，結束時間已將近晚上8點，包括兩點雙打和壓軸單打都超過1小時；中華隊湯姆斯盃雖無緣8強，不過女羽隊提前拿到女子團體賽的優霸盃8強門票，有機會挑戰隊史最佳4強成績。