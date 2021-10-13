高球／緯創女子公開賽 石澄璇連霸路開紅盤

雖然去年和今年的場地不同，「宜蘭球后」石澄璇還是展現在2021緯創女子公開賽衛冕的決心，今天首輪抓下6鳥、吞2柏忌的68（-4）桿，以3桿之差領先群雌。

石澄璇去年在東華球場贏得首屆冠軍，今年以衛冕者之姿轉戰揚昇球場；兩座場地調性不同，石澄璇卻適應良好，今天出發第1洞就推進20呎博蒂 ，雖然第7洞和第8洞連著吞下柏忌，但後續又賺回兩隻小鳥，首輪打完以3桿之差領先並列第2的陳敏柔、戴嘉汶、黃珮雯、李佳霈、吳佳晏等5人。

今天比賽上午開賽後打到9點半開始下雨，一度雨勢還不小，所幸場地狀況良好，賽事進度沒受影響，不過揚昇球場還是讓不少選手適應不過來，尤其是果嶺速度，第一回合只有前兩名的6位選手繳出紅字成績，更突顯石澄璇的佳作。

今年夏天石澄璇原本已經去上海練球，準備打女子中巡賽，沒想到第一場比賽開打前幾天突然又通知停辦，她只好回來台灣，經歷隔離檢疫才重返TLPGA台巡賽戰場，但也錯過復賽之後包括建大輪胎盃女子公開賽在內的兩場比賽；以衛冕者身分參加本周比賽，她認為今天木桿沒什麼大失誤，鐵桿能照自己的意思控制，「沒有特別想衛冕與否，每場比賽都想著要打好，如果最後自己能拿到第一名當然會很開心。」