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桌球／東奧銅牌鄭怡靜 返鄉贈母校獎助金

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
東京奧運桌球混雙銅牌好手鄭怡靜，為回饋鄉里，今天在台南市歸仁區公所捐贈體育獎助金給母校歸仁國小，感謝學校啟蒙和栽培。圖／歸仁區公所提供
東京奧運桌球混雙銅牌好手鄭怡靜，為回饋鄉里，今天在台南市歸仁區公所捐贈體育獎助金給母校歸仁國小，感謝學校啟蒙和栽培。圖／歸仁區公所提供

2020年東京奧運桌球混雙銅牌好手鄭怡靜，為回饋鄉里，今天下午在台南市歸仁區公所捐贈體育獎助金給母校歸仁國小，感謝學校啟蒙和栽培。

鄭怡靜由父親鄭博文陪同，先前往保西國小活動中心疫苗接種站，慰勞工作人員，給醫護人員加油打氣。隨後前往區公所感謝員工 ，在奧運桌球賽事期間全程協助轉播，為她加油打氣。

歸仁區長魏文貴，準備頒贈獎座祝賀怡靜，並致贈近期區公所推出的「花現歸仁」七甲花卉特色伴手禮盒，讓她了解家鄉特色產業， 期藉由繽紛療癒花卉盆栽，祝福她未來再創佳績。

鄭怡靜為感念歸仁國小對她桌球路的栽培，捐贈體育獎助金回饋母校，由歸仁國小校長羅俊男校代表接受捐贈，學校回贈匾額給她，感謝善舉，並期許以她作為榜樣，培訓出更優質的桌球選手。

魏文貴表示，鄭怡靜是土生土長的歸仁子弟，自國小二年級加入桌球隊，從歸仁國小、歸仁國中和新豐高中各階段培訓迄今，她個性沈穩內斂，訓練上積極努力不怕苦，立下

扎實的基本功，14 歲國二時，便已入選台灣史上最年輕的女子成人國手。令人感佩。

鄭怡靜（左）回到台南市歸仁故鄉，歸仁區長魏文貴贈送「歸仁之光」紀念品。圖／歸仁區公所提供
鄭怡靜（左）回到台南市歸仁故鄉，歸仁區長魏文貴贈送「歸仁之光」紀念品。圖／歸仁區公所提供

桌球 鄭怡靜

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