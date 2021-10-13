動滋券／第一波幸運兒14日揭曉 鞍馬王子李智凱當抽獎人

配合行政院振興五倍券措施，教育部推出加碼券「動滋券2.0」，截至今天上午11點已經有超過1090萬人登記，體育署將於14日起分成4周辦理直播抽籤，明天第一場更請到東京奧運摘下體操銀牌的「鞍馬王子」李智凱擔任抽獎人，見證幸運兒誕生。

為振興受新冠疫情嚴重衝擊的運動產業，體育署推出面額500元的動滋券200萬份，「2.0版」的動滋券限於「做運動」與「看比賽」範圍的運動產業店家；200萬份動滋券將分4周抽出，分別是10月14日、10月21日、10月28日、11月4日上午10點，運動產業媒體資訊youtube平台（https://is.gd/fAIVcL）將全程網路直播。

動滋券抽籤方式是以亂數進行身分證末2碼、末3碼的抽籤，身分證末碼相同者就是中籤者，中籤者將於抽籤當日下午5點起收到中籤簡訊通知。

明天第一場抽籤活動將由李智凱現場抽出幸運尾碼，民眾網路登記可持續到29日，11月1日到2022年6月30日期間都可使用2.0版本的動滋券。