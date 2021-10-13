湯姆斯盃／勝利保證！麟洋配3戰勝率百分百

東京奧運寫下驚奇金牌旅程的我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，湯瑪斯盃重返國際賽場，今天面對世界排名第7的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）雖遇苦戰，仍以28：26、16：21、21：14拿下，除是4度交手首度奪勝，本次湯姆斯盃3度上陣勝率仍是完美的百分百。

湯姆斯盃是國際男子團體賽，和女子團體大賽優霸盃合稱湯優盃，今年緊接著混合團體大賽蘇迪曼盃後登場，中華隊除有蘇迪曼盃就參賽的「一哥」周天成，「羽球王子」王子維和東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋都也從台灣前往丹麥，但首戰先拿2點下遭泰國隊逆轉，雖5點橫掃阿爾及利亞，但因印尼前一場5點大戰擊敗泰國，中華隊今天必須贏球才有機會取得分組前2的8強門票。

擔綱第一點的周天成，面對世界排名第5的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）首局錯失20：16的絕對領先，遭金廷以22：20、21：16逆轉，第2點就由「麟洋配」上陣。

「麟洋配」目前世界排名第3，不過排名分居世界前2的印尼兩組選手球王組合「小黃人」山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon），以及傳奇老將組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）都沒出現在第一點，反由第3組男雙法賈／雷扎上陣。

2019年開始搭檔的「麟洋配」，和法賈／雷扎過去3度對決都是在2019年，當時3戰都是印尼組合直落2奪勝；相隔將近兩年再碰頭，「麟洋配」第一局就突破，儘管前6個「局末點」都沒把握，但也靠著對手不斷發球失誤找到機會，最終在瓦解對手一個局點下以28：26先下一城。

第二局兩組選手互有領先，印尼組合17：16領先時連下4分，以21：16扳平局數，不過「麟洋配」決勝局不斷逼出對手失誤，換場前取得11：6領先，暫停後持續壓迫對手，最終就以21：14拿下勝利。

湯姆斯盃採5點3勝制，中華隊和印尼隊的大戰前兩點戰平，第3點由世界排名11的王子維碰世界第7的喬納坦（Jonatan Christie），第4點雙打「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯碰拆組的「老少配」阿山（Mohammad Ahsan）／馬丁（Daniel Marthin），第5點單打由小將戚又仁對決世界排名19的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）。

中華隊在女子團體賽的優霸盃已提前拿到8強門票，台灣時間今晚7點半將和同樣前進8強的南韓隊爭分組第一。