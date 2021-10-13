全運會／宜蘭授旗出征新北 目前已6金入袋
全國運動會即將在新北市開幕，宜蘭縣政府今天授旗出征，預祝選手旗開得勝。部分賽事目前正進行展開中，縣內選手已拿下6金10銀11銅，隨著所有比賽陸續登場，預估將會有更多獎牌入袋。
今年的全運會10月16日至21日在新北市舉行，宜蘭縣選手及隊職員共515人前往，參加水上運動、射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇、自由車、帆船、足球、體操、柔道、划船、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項及武術等26項競賽。
縣長林姿妙今天授隊旗給縣體育會理事長蔡岡志，預祝旗開得勝，並鼓勵選手永不放棄、挑戰自我，在這場運動盛會中拿下好成績，為縣爭光。
宜蘭在上屆全運會拿下13金12銀17銅，今年比賽成績統計到13日，已完成的競賽項目有輕艇、帆船、競技體操、自由車及划船等，宜蘭共奪下6金10銀11銅的佳績。
其中，輕艇競賽囊括2金2銀3銅、帆船競賽勇奪3金3銀3銅、划船競賽奪得1金1銀1銅，表現亮眼；隨著大會開幕後，各項賽事都將登場，宜蘭還會拿下更多獎牌。
縣政府教育處表示，宜蘭為累積運動選手的好實力，縣府在培訓階段即給予經費支持，近年來投注將近上億元經費推展各項運動與興建運動場館，強化硬體設施，提供選手完善培訓環境，未來也將繼續爭取經費挹注，讓軟硬體設施再向前邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言