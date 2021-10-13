全運會／宜蘭授旗出征新北 目前已6金入袋

全國運動會即將在新北市開幕，宜蘭縣政府今天授旗出征，預祝選手旗開得勝。部分賽事目前正進行展開中，縣內選手已拿下6金10銀11銅，隨著所有比賽陸續登場，預估將會有更多獎牌入袋。

今年的全運會10月16日至21日在新北市舉行，宜蘭縣選手及隊職員共515人前往，參加水上運動、射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇、自由車、帆船、足球、體操、柔道、划船、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項及武術等26項競賽。

縣長林姿妙今天授隊旗給縣體育會理事長蔡岡志，預祝旗開得勝，並鼓勵選手永不放棄、挑戰自我，在這場運動盛會中拿下好成績，為縣爭光。

宜蘭在上屆全運會拿下13金12銀17銅，今年比賽成績統計到13日，已完成的競賽項目有輕艇、帆船、競技體操、自由車及划船等，宜蘭共奪下6金10銀11銅的佳績。

其中，輕艇競賽囊括2金2銀3銅、帆船競賽勇奪3金3銀3銅、划船競賽奪得1金1銀1銅，表現亮眼；隨著大會開幕後，各項賽事都將登場，宜蘭還會拿下更多獎牌。