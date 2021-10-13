湯姆斯盃／太可惜！周天成浪費4局點遭金廷逆轉

我國羽球「一哥」周天成今天在攸關8強的湯姆斯盃關鍵戰領銜上陣，面對世界排名第5的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），小天第一局先取得20：16的絕對優勢，但4個局末點卻都沒能拿下，反遭金廷連下6分逆轉，以22：20、21：16為印尼搶下第一點。

湯姆斯盃是國際男子團體賽，和女子團體大賽優霸盃合稱湯優盃，今年緊接著混合團體大賽蘇迪曼盃後登場，中華隊除有蘇迪曼盃就參賽的小天，「羽球王子」王子維和東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋都也從台灣前往丹麥，但首戰先拿2點下遭泰國隊逆轉，加上印尼前一場5點大戰擊敗泰國，中華隊今天必須贏球才有機會取得分組前2的8強門票。

第一點單打登場的小天目前排名世界第4，他和排名只差1位的金廷過去12度交手，雙方勝負各半，今天第一局也一路拉鋸，金廷第一次技術暫停前雖取得11：7優勢，小天暫停結束後回敬7：0攻勢反超，且先取得20：16的絕對優勢，但4次拿下局數的機會都錯過，包括20：19時網前大好機會的殺球被金廷神奇擋回，反以20：22錯過先下一城機會。

第二局金廷乘勝追擊，平擊回球壓迫到小天，8：8後拉出4：0小高潮，最終以21：16拿下勝利。

湯優盃皆是5點3勝制，中華隊和印尼隊的大戰第2點雙打由「麟洋配」碰世界排名第7的法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），第3點由世界排名11的王子維碰世界第7的喬納坦（Jonatan Christie），第4點雙打「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯碰拆組的「老少配」阿山（Mohammad Ahsan）／馬丁（Daniel Marthin），第5點單打由小將戚又仁對決世界排名19的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）。

中華隊在優霸盃已提前拿到8強門票，台灣時間今晚7點半將和同樣前進8強的南韓隊爭分組第一。