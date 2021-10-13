印地安泉網賽／美網亞軍好悲情 單打出局雙打再輸謝淑薇

印地安泉女網賽今天成大種子落難日，包括列第2種子的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）、排第3種子的法網雙冠捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova）及第4種子烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）同天出局，剛在美網打下亞軍的19歲加拿大新星費南德茲（Leylah Fernandez）更是慘吞雙敗，她在單打先遭逆轉，雙打再敗給我國「一姊」謝淑薇，無緣前進4強。

單打排23種子的費南德茲今天先在16強賽上陣，她雖以6：2先下一城，但全場5次雙誤讓地主蘿傑絲（Shelby Rogers）看到機會，先以6：1扳平盤數，決勝盤更在「搶7」中以7：6（7：4）驚險勝出，成為2小時又34分鐘馬拉松大賽勝家。

「這是場不可思議的對決，我們都發揮出色，就像一場拔河比賽，非常好玩，觀眾也很投入。」今年美網第三輪擊敗澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）如此形容和費南德茲的這場交手。

費南德茲稍作休息後，和美國17歲好手高芙（Coco Gauff）組成的「天才少女」組合，挑戰雙打前「球后組合」謝淑薇／比利時梅騰絲（Elise Mertens）也失利，以5：7、4：6落敗，止步8強。

印地安泉女網賽列頭號種子的捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）第三輪就落馬，第2到4種子今天第四輪也出局，最後8強沒有任何大種子，列第10種子的德國前球后柯波兒（Angelique Kerber）已是排名最高的選手。