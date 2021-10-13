佳樂水衝浪大賽周六登場 遴選國家衝浪隊種子選手

國內最具指標性、邁入第15個年頭的「屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽」，本周六、日起在滿州鄉佳樂水登場，今年賽事有三大亮點，一是以青少年為主，將遴選國家衝浪隊儲備選手，二是首開兼具教育與娛樂的「復古長板」賽事，目前也是頗受歡迎的衝浪風格，為緊張刺激賽事中添加趣味元素，三是集合在地文創特色的海洋市集。

主辦的台灣海洋休閒運動發展協會理事長莊浩旭說，今年台灣青少年組別「18歳以下」及「13歳以下」，將遴選國家衝浪隊種子選手，本賽事是重要指標賽程之一，這次參賽3位最年輕的選手，年齡只有8歳，還有台灣短板衝浪常勝軍及海南國際衝浪賽冠軍郭恆良教練，培訓新一代的青少年選手參賽。

他說，今年東京奧運新增衝浪項目，有許多台灣衝浪選手在國內外比賽也表現優異，協會長期自幼培訓的中英混血兄妹潘海心和潘美心，於2017年榮獲取得WSL長板跟World Junior外卡資格賽冠軍，已拉近和外國職業選手的距離，希望能夠繼續培育更多長江後浪推前浪的新秀好手，勇敢追夢，為台灣爭光。

縣府交通旅遊處長黃維說，屏東縣有170公里的海岸線，全台唯一被太平洋、巴士海峽、臺灣海峽三座海洋環抱，在各界推廣下，讓恆春半島躍上國際成為衝浪樂園；10月正是觀賞赤腹鷹和灰面鵟鷹的最佳時機，到屏東旅遊還可參加振興五倍券「屏東購好禮」活動，本周假日到屏東滿州鄉觀賞天上的過境鷹群、海上的衝浪和陸上的生態旅遊，陸海空一次玩夠。

他說，現場還有集合在地文創特色的海洋市集，邀請在地歌手演唱，有洋蔥植物染攤位、廢時尚絹印及親子體驗活動等，以互動的方式讓選手眷屬及遊客感受在地生活和豐富的創意文化，市集全面使用樹葉製成的無塑餐具以推廣環保概念，在南國溫暖的秋天陽光下逛逛海洋市集，體驗在地文化活動，還可一探衝浪的刺激及歡樂。