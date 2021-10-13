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印地安泉網賽／謝淑薇戴恐龍頭套受訪 原因很暖心
WTA1000分等級的印地安泉女網賽，台灣好手謝淑薇今天和和比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）以7比5、6比4擊退來自美國的高芙（Coco Gauff）和來自加拿大的費南德茲（Leylah Annie Fernandez），順利晉級四強，賽後謝淑薇戴上綠色恐龍頭套接受訪問，讓全場球迷捧腹大笑，賽事官方則表示：「只有一個字形容謝淑薇，傳奇(ICONIC!)，並附上恐龍圖示。」
名列大會第2種子的謝淑薇與梅騰絲，今天遇上來勢洶洶的後浪，分別是17歲天才少女高芙和19歲的今年美網女單亞軍費南德茲，謝淑薇和梅騰絲靠著雄厚的經驗和穩定的發揮，最終順利以兩盤收下比賽闖入四強。
賽後她戴上吸睛的綠色恐龍頭套接受訪問，連主持人都按捺不住好奇心，想知道為何謝淑薇會戴上如此奇特的裝配，謝淑薇當場解釋原因，「這個恐龍頭套是來自物理治療室工作人員的，他們一整年工作很辛苦，其中一個女生剛好昨天戴著它過生日，她後來問我，如果今天贏了我能不能戴上它受訪，我就答應她了。」
ICONIC! 🦖@elise_mertens | Su-Wei Hsieh | #BNPPO21 pic.twitter.com/pziYQZOLwt— wta (@WTA) October 13, 2021
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