學校體育傳炬獎15日頒獎 高中體總、運促會獲奉獻獎

教育部體育署110年度「學校體育傳炬獎」頒獎典禮將於15日舉行，學校體育奉獻獎分別由中華民國高級中等學校體育總會、財團法人董氏基金會及財團法人體育運動發展促進基金會獲得殊榮。

體育署表示，基礎學校體育的發展，除透過縣市政府及學校單位的推展之外，亦仰賴許多民間團體的支持及協助推廣，才得以完整學校體育的成效。因此，體育署在「獎勵學校體育績優團體及個人評選要點」中訂定學校體育奉獻獎，評選對於推展學校體育活動、教學及運動競賽有重大貢獻之團體或個人。

學校體育奉獻獎獲獎者之一的中華民國高級中等學校體育總會，以倡導學校校園運動風氣，推動學校體育運動發展為宗旨，長期協助體育署辦理各項「全國中等學校運動聯賽」及「全國中等學校運動會」等業務，並極力爭取各項社會資源的挹注，以提升學生運動賽事的關注度。

此外，高中體總於109學年度起爭取並設立「HBL公益獎助學金」，以協助HBL甲、乙級家庭境遇特殊且學業表現優異的球員，提供獎助學金，使其可專注在學習及球技的訓練，同時也自107學年度以會內的盈餘，發給球類聯賽及偏遠與離島等參賽球隊特別補助款，受惠球隊已超過90隊。對於協助學生賽事的辦理及學生團隊訓練協助，不遺餘力。

董氏基金會心理衛生中心則致力推動心理健康與促進憂鬱症防治，並積極推 廣運動紓壓的觀念，為了將運動紓壓的觀念推廣至校園中，讓兒童、青少年從小開始就能透過多元的運動方式以了解自我情緒、身體健康及運動紓壓的重要性，自99年起與體育署合作辦理了「樂動校園推動計畫」、 「大跑步計畫」、「校園規律運動與身心健康促進計畫」等運動計畫，鼓勵學生定期運動紓解壓力之外，亦融入SH150政策目標，以樂趣化方式引導學生建立規律運動之習慣。

109年創立的「財團法人體育運動發展促進基金會」為結合社會各界之力，創造良好的體育環境，群策群力，促進運動發展，倡導運動風氣，提升國家整體競爭力為該基金會辦會宗旨，雖然創會時間不長，但辦理的「運動菁英育才計畫」、「菁英選手關懷計畫」等計畫，已協助135位學生選手及55隊學校團隊訓練經費與運動科學相關資源，並依運動種類性質，分項提供訓練資源、傷害防護、運動醫療、物理治療、經濟支持及教練支持等各方面的協助與輔導，以成就具潛力優秀學生選手的銜續發展。對於學生體育的發展有貢獻，應予以肯定。