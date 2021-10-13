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學校體育傳炬獎15日頒獎 高中體總、運促會獲奉獻獎

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
財團法人體育運動發展促進基金會獲頒學校體育傳炬獎學校體育奉獻獎。圖／體育署提供
財團法人體育運動發展促進基金會獲頒學校體育傳炬獎學校體育奉獻獎。圖／體育署提供

教育部體育署110年度「學校體育傳炬獎」頒獎典禮將於15日舉行，學校體育奉獻獎分別由中華民國高級中等學校體育總會、財團法人董氏基金會及財團法人體育運動發展促進基金會獲得殊榮。

體育署表示，基礎學校體育的發展，除透過縣市政府及學校單位的推展之外，亦仰賴許多民間團體的支持及協助推廣，才得以完整學校體育的成效。因此，體育署在「獎勵學校體育績優團體及個人評選要點」中訂定學校體育奉獻獎，評選對於推展學校體育活動、教學及運動競賽有重大貢獻之團體或個人。

學校體育奉獻獎獲獎者之一的中華民國高級中等學校體育總會，以倡導學校校園運動風氣，推動學校體育運動發展為宗旨，長期協助體育署辦理各項「全國中等學校運動聯賽」及「全國中等學校運動會」等業務，並極力爭取各項社會資源的挹注，以提升學生運動賽事的關注度。

此外，高中體總於109學年度起爭取並設立「HBL公益獎助學金」，以協助HBL甲、乙級家庭境遇特殊且學業表現優異的球員，提供獎助學金，使其可專注在學習及球技的訓練，同時也自107學年度以會內的盈餘，發給球類聯賽及偏遠與離島等參賽球隊特別補助款，受惠球隊已超過90隊。對於協助學生賽事的辦理及學生團隊訓練協助，不遺餘力。

董氏基金會心理衛生中心則致力推動心理健康與促進憂鬱症防治，並積極推 廣運動紓壓的觀念，為了將運動紓壓的觀念推廣至校園中，讓兒童、青少年從小開始就能透過多元的運動方式以了解自我情緒、身體健康及運動紓壓的重要性，自99年起與體育署合作辦理了「樂動校園推動計畫」、 「大跑步計畫」、「校園規律運動與身心健康促進計畫」等運動計畫，鼓勵學生定期運動紓解壓力之外，亦融入SH150政策目標，以樂趣化方式引導學生建立規律運動之習慣。

109年創立的「財團法人體育運動發展促進基金會」為結合社會各界之力，創造良好的體育環境，群策群力，促進運動發展，倡導運動風氣，提升國家整體競爭力為該基金會辦會宗旨，雖然創會時間不長，但辦理的「運動菁英育才計畫」、「菁英選手關懷計畫」等計畫，已協助135位學生選手及55隊學校團隊訓練經費與運動科學相關資源，並依運動種類性質，分項提供訓練資源、傷害防護、運動醫療、物理治療、經濟支持及教練支持等各方面的協助與輔導，以成就具潛力優秀學生選手的銜續發展。對於學生體育的發展有貢獻，應予以肯定。

每年度體育署希望藉由頒獎典禮的舉辦，向許多默默協助基層學校運動發展的團體單位及人員獻上最高敬意。同時也期盼藉由頒獎典禮的表揚活動，能讓各界人士共同投入學校體育教育的行列。

高中體育總會獲頒學校體育傳炬獎學校體育奉獻獎。圖／體育署提供
高中體育總會獲頒學校體育傳炬獎學校體育奉獻獎。圖／體育署提供

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