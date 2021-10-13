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印地安泉網賽／拍落天才少女組合 謝淑薇晉級女雙4強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國網球一姊謝淑薇今天與比利時搭檔梅騰絲挺進印地安泉網賽女雙四強。 法新社
我國網球一姊謝淑薇今天與比利時搭檔梅騰絲挺進印地安泉網賽女雙四強。 法新社

我國網球一姊謝淑薇今天與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），在WTA 1000分印地安泉網賽女雙8強賽，遭遇平均年紀18歲的北美天才少女組合加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國高芙（Coco Gauff），最終以7：5、6：4直落二勝出，挺進4強賽。

謝淑薇與梅騰絲在日前芝加哥女網賽8強賽因傷退賽後，上周轉戰印地安泉網賽以女雙第二種子再出發，前一場16強賽遭遇今年法網亞軍組合波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／美國瑪泰克·史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），在先丟首盤的情況下，最終逆轉勝出。

而年僅19歲的費南德茲與17歲的高芙，單打排名都在世界前30名，這次印地安泉網賽是兩人生涯首次合拍，並且在前兩輪賽事中一盤未失晉級到8強賽。

不過老經驗的謝淑薇／梅騰絲，今天也讓天才少女組合繳了不少學費，在首盤就兩度破發以7：5拿下，第二盤又率先破發一度取得2：0領先，僅管費南德茲／高芙隨後回敬破發追到4：4平手，但關鍵第9局台比組合再度連搶4分破發得手，並在第10局保發後以6：4搶下4強賽門票。

而接下來4強賽謝淑薇／梅騰絲將遭遇日本組合青山修子／柴原瑛菜，兩組人馬在今年溫網4強賽就曾交鋒，當時由謝淑薇／梅騰絲以6：4、1：6、6：3勝出，最終兩人也順利搶下溫網女雙冠軍。

謝淑薇 費南德茲 比利

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