印地安泉網賽／拍落天才少女組合 謝淑薇晉級女雙4強

我國網球一姊謝淑薇今天與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），在WTA 1000分印地安泉網賽女雙8強賽，遭遇平均年紀18歲的北美天才少女組合加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國高芙（Coco Gauff），最終以7：5、6：4直落二勝出，挺進4強賽。

謝淑薇與梅騰絲在日前芝加哥女網賽8強賽因傷退賽後，上周轉戰印地安泉網賽以女雙第二種子再出發，前一場16強賽遭遇今年法網亞軍組合波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／美國瑪泰克·史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），在先丟首盤的情況下，最終逆轉勝出。

而年僅19歲的費南德茲與17歲的高芙，單打排名都在世界前30名，這次印地安泉網賽是兩人生涯首次合拍，並且在前兩輪賽事中一盤未失晉級到8強賽。

不過老經驗的謝淑薇／梅騰絲，今天也讓天才少女組合繳了不少學費，在首盤就兩度破發以7：5拿下，第二盤又率先破發一度取得2：0領先，僅管費南德茲／高芙隨後回敬破發追到4：4平手，但關鍵第9局台比組合再度連搶4分破發得手，並在第10局保發後以6：4搶下4強賽門票。

而接下來4強賽謝淑薇／梅騰絲將遭遇日本組合青山修子／柴原瑛菜，兩組人馬在今年溫網4強賽就曾交鋒，當時由謝淑薇／梅騰絲以6：4、1：6、6：3勝出，最終兩人也順利搶下溫網女雙冠軍。