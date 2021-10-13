騎單車做公益獎好禮！盡在2021美利達e起騎MORE BIKE

活動日期: 2021/11/1(一)~30(二)

開始報名: 10/12(星期二)中午12:00起

騎單車、做公益

抽最大獎：美利達最新電動(輔助)自行車(市價約8萬)

拚里程，搶當『四大天王』

將邁入20屆的<美利達盃>無奈碰上了疫情，但為鼓舞大家持續運動、守護健康，美利達特別將活動轉型為”O2O”(線下+線上)虛實整合型式的<2021 美利達e起騎MORE BIKE>活動，在一個月的活動期間內，不限時間地點，不論室內或戶外，請盡情的騎您的單車，然後把騎乘紀錄上傳活動網路平台。

活動報名費只收$199，送超值紀念品(高級紀念T恤+客製防疫口罩)之外，最先報名的前500位加送Coolmax高級布料的頭巾早鳥禮。報名都可騎車拼里程，搶當「四大天王」和抽獎，只要活動期間騎車里程達標者，就可加抽第一特獎市價約8萬元的美利達最新款的電動(輔助)自行車喔!

最重要的是，我們將把您的報名費全數捐給中華基督教救助協會的<1919愛走動>急難家庭救助計劃，目標2000人。騎單車兼做公益慈善，敬請揪團一起來，和美利達一起共襄盛舉！

本活動報名將從10月12日(星期二)中午12：00開始，限網路報名，目標名額2,000人。

活動簡章、報名訊息請見：

美利達活動網站 https://merida-morebike.com

報名網站 https://reurl.cc/6DNDOZ

美利達自行車粉絲團 https://www.facebook.com/meridabike.taiwan/