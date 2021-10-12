快訊

澎恰恰欠2.2億 友人林董跳出來扛：一年後我來幫他來還

幸運兒看過來！「國旅券」如何領取、使用注意事項一次看

網球／不進則退！ 費德勒缺賽太久將跌出世界前十

聯合新聞網 / 綜合報導
費德勒確定將在下週跌出世界前十。（歐新社資料照片）
費德勒確定將在下週跌出世界前十。（歐新社資料照片）

瑞士天王」費德勒（Roger Federer）兩年內進行三次膝蓋手術，但復原狀況不盡理想導致下半年缺席許多重要賽事如奧運、美網，今年也將不會再參賽，這對他的世界排名影響甚大，目前已經確定費德勒將在下周跌出前十，這將會是他在2017年1月後首次未在世界排名前十的位置上。

費德勒今年ATP巡迴賽的戰績為9勝4敗，由於缺席太多賽事讓他的積分始終無法上升。將費德勒擠出前十的選手正是波蘭好手胡卡奇（Hubert Hurkacz），日前他參加印第安泉大師賽晉級到16強，再加上他今年一共拿下三個冠軍，積分快速累積足以讓他晉身至前十。

事實上胡爾卡奇曾和費德勒交手過，當時胡卡奇在溫網八強賽擊敗費德勒。

費德勒在世界前十的排行榜中待了長達967週，為史上最長紀錄，緊追在後的是西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）一共837週。

波蘭 奧運 瑞士 手術 西班牙

相關新聞

網球／不進則退！ 費德勒缺賽太久將跌出世界前十

「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）兩年內進行三次膝蓋手術，但復原狀況不盡理想導致下半年缺席許多重要賽事如奧運、美網，今年也將不會再參賽，這對他的世界排名影響甚大，目前已經確定費德勒將在下

高球／伍茲嚴重車禍後復健良好 現身高球場

老虎伍茲（Tiger Woods）正在快速康復，甚至已被發現現身高爾夫球場。

足球／德國4球大勝 率先進世界盃會內賽

2022世界杯歐洲區預選賽第7比賽日開踢。在J組方面，德國客場4：0大勝北馬其頓，哈弗茨（Kai Havertz）打破僵...

行政院體發會解編 洪孟楷：中華隊不再參加奧運比賽？

我國體育好手才在東京奧運拿下佳績，行政院卻確定解編「體育運動發展委員會（體發會）」，引發爭議。國民黨立委洪孟楷中午質疑，...

印地安泉網賽／謝淑薇女雙復仇晉8強 將戰天才少女組合

我國網球一姊謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），今天在WTA 1000分印地安泉網賽女雙16強，遭遇...

東奧後體發會遭解編 蘇貞昌：體育署運作良好

我國剛在東京奧運拿下史上最佳成績，蔡英文總統也承諾體育政策努力不會停止，行政院近來卻解編「體育運動發展委員會（體發會）」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。