網球／不進則退！ 費德勒缺賽太久將跌出世界前十

「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）兩年內進行三次膝蓋手術，但復原狀況不盡理想導致下半年缺席許多重要賽事如奧運、美網，今年也將不會再參賽，這對他的世界排名影響甚大，目前已經確定費德勒將在下周跌出前十，這將會是他在2017年1月後首次未在世界排名前十的位置上。

費德勒今年ATP巡迴賽的戰績為9勝4敗，由於缺席太多賽事讓他的積分始終無法上升。將費德勒擠出前十的選手正是波蘭好手胡卡奇（Hubert Hurkacz），日前他參加印第安泉大師賽晉級到16強，再加上他今年一共拿下三個冠軍，積分快速累積足以讓他晉身至前十。

事實上胡爾卡奇曾和費德勒交手過，當時胡卡奇在溫網八強賽擊敗費德勒。

費德勒在世界前十的排行榜中待了長達967週，為史上最長紀錄，緊追在後的是西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）一共837週。