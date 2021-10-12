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行政院體發會解編 洪孟楷：中華隊不再參加奧運比賽？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
蔡英文總統（前左二）、副總統賴清德（前左三）、行政院長蘇貞昌（前左四）日前在總統府前與東奧英雄合影。聯合報系資料照片，記者胡經周／攝影
蔡英文總統（前左二）、副總統賴清德（前左三）、行政院長蘇貞昌（前左四）日前在總統府前與東奧英雄合影。聯合報系資料照片，記者胡經周／攝影

我國體育好手才在東京奧運拿下佳績，行政院卻確定解編「體育運動發展委員會（體發會）」，引發爭議。國民黨立委洪孟楷中午質疑，行政院長蘇貞昌以體發會任務達成解編，難道中華隊未來不再參加奧運比賽？過河拆橋的邏輯令人不解。

洪孟楷批評，當世界各國都在推廣體育、向下扎根同時，行政院卻反其道而行；認為既然體發會解編，就更該支持體育署升格體育部，強化體育發展、選手培育、全民運動。

洪孟楷表示，民進黨政府2016年上任後，由當時的行政院長林全成立體發會，宣是要達成「體育行政優化」、「鼓勵企業投資」、「國際賽事接軌」、「體育向下扎根」和「選手職涯照顧」等5大面向工作，並肩負跨部會協調討論使命。

洪孟楷質疑，體發會當初成立也是因蔡總統「以強化及優化體育政策的發展」競選承諾，如今蔡總統任期尚未結束，競選諾言已結算出清，國家體育政策方向真能這樣想到哪做到哪嗎？5年來究竟達成什麼任務，讓蘇貞昌可自信滿滿解編？

洪孟楷說，就算東奧任務達成、接下來難道就不再出賽？距離2024巴黎奧運僅3年後，這時候沒加碼反而解編，過河拆橋的神邏輯令人不解。

國民 中華隊

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