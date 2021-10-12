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印地安泉網賽／謝淑薇女雙復仇晉8強 將戰天才少女組合

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
圖擷自謝淑薇臉書。
圖擷自謝淑薇臉書。

我國網球一姊謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），今天在WTA 1000分印地安泉網賽女雙16強，遭遇今年法網亞軍組合波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／美國瑪泰克·史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），在先丟首盤的情況下，最終以1：6、6：4、10：8逆轉勝出，下一輪將對上天才少女組合加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國高芙（Coco Gauff）。

謝淑薇這次印地安泉網賽單打在第二輪止步後，女雙賽事首輪則是僅花50分鐘就以兩個6：1擊敗（Amanda Anisimova）／烏克蘭雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）。

今天的第二輪賽事兩人則是遭遇今年法網闖進女雙決賽的斯威雅蒂／美國瑪泰克·史丹絲，雙方當時就曾在16強碰頭，謝淑薇／梅騰絲在先拿首盤的情況下最終遭到逆轉。

而今天雙方再度交手，謝淑薇／梅騰絲反倒在首盤就遭到對手壓制，以1：6讓對手先下一城，不過第二局兩人克服亂流以6：4將比賽帶入搶十決勝，最終謝淑薇／梅騰絲就以10：8逆轉勝出，成功報了法網輸球的一箭之仇。

而接下來的8強賽，謝淑薇／梅騰絲將遭遇上月美網打進女單決賽的加拿大19歲超級新星費南德茲以及年僅17歲的美國高芙，兩人在這次的印地安泉網賽手度合拍，在前兩輪賽事中一盤未失順利晉級，包括在16強賽擊敗第五種子，實力不容小覷。 

謝淑薇

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