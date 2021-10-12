東奧後體發會遭解編 蘇貞昌：體育署運作良好

我國剛在東京奧運拿下史上最佳成績，蔡英文總統也承諾體育政策努力不會停止，行政院近來卻解編「體育運動發展委員會（體發會）」，令體發會委員相當錯愕，加上體育署署長懸缺至今沒下文，引發爭議。行政院長蘇貞昌上午說，政府組織各司其職，如有一時任務必要編組，任務達成就可以；體育署預算增加、運作良好，至於署長人選，持續尋覓。

行政院日前解編三個任務編組的委員會，體發會是其中之一。本報今天報導，針對此事，體發會委員趙士強表示，體發會是蔡總統政見，自從體委會降格為體育署後，體育署與其他部會無法直接平行溝通，很多事情要透過教育部，但教育部本身就很忙，沒辦法做那麼多專業的事。

針對體發會被解編的原因，以及體育署長現在有人選了嗎？蘇貞昌上午受訪時說，政府組織都是非常清楚、各司其職，如果一時任務必要，有編組的必要，也是任務達成就可以了。

蘇貞昌說，這兩年多來我們看到，體育署預算不斷增加，不只我們運作良好，東京奧運表現也是歷史上最好，我們對體育的努力、體育署的盡心盡力、各界給政府的支持、給體育署的支持，我們都非常感謝。署長人選持續尋覓。