足球／台灣男足0比3不敵印尼 無緣晉級亞洲盃資格賽

台灣男足在亞洲盃資格賽附加賽首回合吞敗後，11日晚間再戰印尼，最終仍以0比3敗下陣來，無緣晉級下一輪亞洲盃資格賽。

台灣男足前往泰國出戰2023亞洲盃資格賽附加賽，與印尼進行兩回合比賽，爭取晉級亞洲盃資格賽的最後機會，雖然在第3地泰國比賽，但台灣首戰為客場出賽，11日比賽則擔任主場角色。

台灣隊首戰以1比2不敵印尼，但憑藉著許恆賓踢進珍貴的客場進球，仍有晉級機會。

台灣隊11日再度與印尼交手，嘗試從防守做起，試圖找到反擊機會，上半場雙方都展現拚戰的態度，僵持到26分鐘，印尼創造攻勢，由伊吉（Egy MaulanaVikri）趁著門前一陣混亂，左腳起射入網，台灣隊上半場數波攻勢都未能成功，陷入0比1落後。

下半場雙方易門再戰，第55分鐘印尼右路出現快速反擊機會，由瑞奇（Ricky Kambuaya）在禁區門前把握台灣隊清球失誤，直接起腳將球射進，再將比分拉開。

印尼補時階段再度攻破台灣隊大門，再添1分，台灣隊因無法創造有效攻勢，最終就以0比3吞敗，無緣晉級下一輪亞洲盃資格賽。

教練葉獻中賽後表示，此役有嘗試做不一樣的變化，雖然前1場有客場進球，但希望在比賽開局就能有機會進球，球員們也按照訓練的戰術執行，獲得幾次機會，可惜沒能延續攻勢，「對方也把握住我們的失誤進球，這就是比賽的一部分」。

儘管輸球，但葉獻中也看到台灣隊的未來性，他點名幾名年輕球員像是吳彥澍、梁孟昕、林明偉、蔡立靖，都將會是台灣隊未來不可或缺的選手，「多吸取一些國際賽的經驗會對他們更有幫助，希望未來他們可以持續進步」。