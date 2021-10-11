湯姆斯盃／5點全拿！中華隊橫掃阿爾及利亞開胡

湯姆斯盃首戰遭泰國隊逆轉，中華隊今天第2戰重整旗鼓，面對實力有段差距的阿爾及利亞隊，「一哥」周天成休兵下由「羽球王子」王子維打頭陣，率隊5點都以直落2勝出，勝場開張。

中華隊在湯姆斯盃和印尼、泰國及阿爾及利亞同屬A組，首戰碰泰國就遇苦戰，小天和東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋拿下前2點勝利後，遭泰國連趕3點逆轉，錯過開胡大好機會。

今天面對阿爾及利亞，中華隊前3點單打由王子維、戚又仁和廖倬甫擔綱，3人都以直落2拿下勝利，提前助中華隊開胡，接續上陣的兩組雙打「麟洋配」和「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯也沒給對手機會，各只花20分鐘和24分鐘就迎接勝利。

中華隊勝利拿得輕鬆，同時間開打的印尼和泰國隊戰況膠著，第一點單打就是超過1小時的3局大戰，印尼世界排名第一的男雙球王組合山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）也是首局失守再演出逆轉勝，3局比賽也進行1小時又1分鐘。

泰國和印尼大戰才打到第3點，中華隊已經5點全拿帶走勝利；中華隊和印尼的分組最終戰將在台灣時間後天下午2點半登場，若是印尼今天輸給泰國，後天對決的贏家就能前進8強。