印地安泉網賽／人美心美！法網前冠軍捐百萬獎金做公益

去年奪下法網金盃的波蘭新星斯威雅蒂（Iga Swiatek）人美心美，她選擇慶祝法網奪冠的一周年紀念方式，是將印地安泉女網賽的前3輪獎金5萬美元（約台幣140萬元）捐給非營利機構，響應每年10月10日的世界心理健康日（World Mental Health Day）。

法網去年因新冠肺炎疫情延期到9月才舉行，斯威雅蒂10月10日迎接生涯第一個大滿貫金盃，印地安泉女網賽第三輪出賽日正好是當地10月10日，她僅僅花54分鐘就以6：1、6：0解決列25種子的俄羅斯對手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），以第2種子身分晉級16強。

世界排名來到生涯新高第4的斯威雅蒂，目前不過20歲，今天奪勝後她提到，會將5萬美元獎金捐給非營利組織，作為響應世界心理健康日的方式。

斯威雅蒂解釋說，就她個人經驗而言，四處征戰時心理的強韌性十分重要，連3個球季都有心理師隨行的她說：「我知道每個人有不同歷程，能擇自己的方式很棒，因為我知道也有人是不需要心理師的。基本上我不會說，你要成為最好的就該看心理師，因為每個人都有不同的個性和需求。」

她認為保持思想開放十分重要，「如果你需要幫助，就去找到方式，如果能敞開心胸我認為幫助會很大。」

前兩戰合計只失5局的斯威雅蒂，下一戰將碰2017年奪下法網的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），上演「法網前冠軍」對決。