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優霸盃／5點只花90分鐘！中華隊提前晉級8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

優霸盃第一戰輕鬆闖關的中華女子羽球隊，今天第二戰碰大溪地隊打得更輕鬆，第3點單打的余芊慧首局更打出16：0的一面倒比數，全隊不僅5點都是直落二拿下，且比賽時間5點合計只花90分鐘，提前拿到8強門票。

中華隊優霸盃和南韓、埃及與今天對手大溪地同屬C組，昨天對埃及隊5戰合計只花101分鐘，今天面對世界排名不是千名外就是沒排名的大溪地隊，打得更輕鬆，前3點單打的白馭珀、洪毅婷和余芊慧各只花18分鐘、17分鐘和18分鐘就拿下勝利。

中華隊兩天排點都相同，第4點雙打由許雅晴／胡綾芳擔綱，張淨惠／李芷蓁壓軸上陣，兩組台將同樣是直落二就勝出，5點合計只進行90分鐘，最長的一場比賽不過20分鐘。

2勝在手的中華隊和南韓隊已提前取得分組前2的8強門票，明天休兵，台灣時間後天晚上7點半將正面對決，爭取分組龍頭。

女子團體賽優霸盃和男子團體賽湯姆斯盃合稱湯優盃，有「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋在內的中華隊，湯姆斯盃首戰遭泰國隊逆轉，台灣時間今天晚上7點半碰阿爾及利亞隊預計可輕鬆開胡，台灣時間後天下午2點半的分組最終戰將碰印尼隊，爭取分組前2的晉級資格。

中華隊 羽球 周天成

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