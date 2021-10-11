印地安泉網賽／英國楊丞琳不孤單！哈蕾普也輸給同對手

世界排名100的白俄羅斯女將薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），成印地安泉女網賽的新亮點，第二輪先是擊敗美網新科冠軍「英國楊丞琳」瑞度卡努（Emma Raducanu），今天再以7：5、6：4擊敗羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep），16強門票手。

哈蕾普2019年溫布頓迎接生涯第2座大滿貫時，晉級路拍下的對手之一就包括薩諾維琪，且是在首輪就碰頭，這也是今天前兩人唯一的對決紀錄。

兩年前敗在哈蕾普拍下，薩諾維琪今天復仇，2018年最高排名曾到30的白俄羅斯女將，全場打出22記致勝球，讓第10度亮相的前球后提前落馬，除拉出近2年最長的3連勝，且是連退兩位大滿貫得主。

連戰皆捷，薩諾維琪笑說：「這很有趣，因為當我看我這邊的籤表，我看到3個大滿貫冠軍，然後才看到我名字。」成為「種子殺手」的她還分享，今天比賽尾聲其實很緊張，「因為我真的很想贏，因為你永遠不知道，我的勝率大概只有3成，她可以擊敗我，但OK，我就是上場去享受，然後我贏了？天啊！」

薩諾維琪16強對手又是大滿貫得主，同胞雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）是兩屆澳網冠軍，去年美網也打入決賽才敗陣。

我國「一姊」謝淑薇單打止步第二輪，雙打開胡後等了兩天才迎接第2戰，預計台灣時間明天清晨出戰去年法網女單奪冠的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）／美國老將瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），勝家就能前進8強。