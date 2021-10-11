PGA／美巡兒童醫院公開賽 俞俊安並列第27

台灣高球好手俞俊安今天在PGA聖地兄弟會兒童醫院公開賽最終回合繳出5鳥、2柏忌，揮出68桿，以總桿數272桿並列第27名，為個人職業生涯在美巡賽正規賽新紀錄。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）聖地兄弟會兒童醫院公開賽，今天在美國內華達州拉斯維加斯（LasVegas）展開最後一輪競桿。

俞俊安去年11月一度登上業餘世界球王寶座，今年6月展開職業生涯首場賽事，而他這次在兒童醫院公開賽前2輪賽事未吞下任何柏忌，轉戰職業後首度晉級美巡賽正規賽決賽。

俞俊安在第3輪揮出70桿，今天最後一輪賽事手感升溫，繳出5鳥、2柏忌成績，單日揮出68桿，總桿數以低於標準12桿的272桿作收，並列第27，也是他轉戰職業後，在美巡賽正規賽最佳成績。

韓國選手任成宰（Sungjae Im）今天火力全開，全場射下9鳥、且零柏忌的完美表現，打出62桿，總桿數以低於標準24桿的260桿，以4桿之差收下冠軍。