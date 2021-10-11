LPGA創建者盃 徐薇淩並列第33

總獎金300萬美元（約新台幣8492萬元）LPGA創建者盃最終回合今天登場，台灣高球女將徐薇淩繳出2鳥、3柏忌，打出72桿，4輪累計以低於標準3桿的281桿，並列第33。

徐薇淩今年8月參加東京奧運，在結束首度奧運之旅後返台休息調整，9月再度赴美，征戰美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA），在連2站賽事無緣晉級後，這次轉戰在美國新澤西州西卡德維（WestCaldwell）舉行的創建者盃高球賽，睽違近1個月再度闖進決賽。

LPGA創建者盃今天展開最後一回合賽事，徐薇淩身為唯一晉級的台將，前9洞吞下1柏忌，轉場後重新調整節奏、進帳2鳥。

不過，徐薇淩最後4洞又遭遇亂流，領到2柏忌，吐回賺進的桿數，以72桿繳卡，總桿數以低於標準3桿的281桿，並列第33。

前世界高球球后、韓國女將高真榮（Jin YoungKo）賽前帶著4桿領先優勢出發，今天最後一輪賽事表現依舊穩健，一口氣獵下6鳥，僅吞下1柏忌，揮出66桿，4輪合計以低於標準18桿的266桿，以4桿之差收下本季第3冠、LPGA第10冠，且挑戰衛冕成功。

高真榮連續14輪比賽繳出6字頭的桿數，也追平傳奇名將索倫斯坦（Annika Sorenstam）在2005年所締造的紀錄。