足球明星內馬爾萌生退意 明年世界盃恐最後一戰
巴西足球明星內馬爾今天表示，因「我不確定是否我還具有足夠的意志力踢足球」，明年卡達世界盃恐怕是他最後一戰。
法新社報導，現年29歲的內馬爾（Neymar）告訴運動賽事串流平台DAZN：「我想這將是我最後一屆的世界盃（World Cup），因為我不確定是否我仍具有足夠的意志力踢足球，我將以最後一次參賽的態度拚戰。」
2026年世界盃開幕時，內馬爾將34歲。這位足球明星兩度參加世足賽，在巴西歷來的得分榜排名，他僅次於足球傳奇比利（Pele）居第2。
內馬爾目前效力法甲巴黎聖傑曼（PSG），他還說：「我將以最佳狀態竭盡所能拚戰明年世界盃，並且拚盡全力為巴西贏球，以實現我幼年以來最大的夢想。」
2014年世界盃在巴西，當時內馬爾在家鄉父老面前出賽共踢進4球，卻受背傷所困，之後4強賽巴西以7比1慘敗給宿敵德國。
4年後2018年世足賽在俄羅斯，巴西則是在8強賽就被比利時給淘汰。
截至目前為止，內馬爾代表巴西角逐國際賽，分別在2013年的聯合會盃（Confederations Cup）與2016年的里約奧運獲得金牌。
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