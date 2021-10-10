快訊

蔡總統國慶演說提「四個堅持」 國台辦晚間回應了

網球／澳洲壞小子偷吃？和女友隔離旅館爆衝突

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
基里洛斯。 路透
基里洛斯。 路透

澳洲網球好手「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）上月底才宣布因膝蓋動刀，本季提前結束，但他沒有賽程名字仍躍上媒體版面，不過這次是因和模特兒女友帕薩里（Chiara Passari）發生衝突上報，且帕薩里還指控基里洛斯「偷吃」。

澳洲媒體報導，基里洛斯結束拉沃盃賽事後就從波士頓飛回澳洲，並和女友入住防疫旅館，但周四澳洲阿德雷德的防疫旅館發生衝突，警方介入後已經兩人分開。

警方表示，經過調查，兩人並沒有不法行為，兩人現已分屬不同房間直到隔離結束。

根據雪梨媒體報導，兩人爭吵原因和彼此關係有關，衝突後帕薩里在社群平台回答粉絲問題時更挑明說，基里洛斯出軌，她貼出一張基里洛斯裸上身熟睡的照片，註明「旁邊的女人不是我」。

兩人是從去年7月開始約會，期間也曾分開再復合。帕薩里表示，裸睡事件發生在今年初，之後她還上傳和基里洛斯的對話截圖，內容除飆髒話，帕薩里還回說：「你叫我去自殺，這是你開的玩笑嗎？」

另則對話中，基里洛斯要帕薩里將東西搬出他的房子，帕薩里則回：「我不知道你有什麼問題，太可怕了，你的耳朵像關上了，聽不進去任何自己想法外的聲音。」

26歲的基里洛斯生涯最高排名曾到13位，目前共有6座ATP金盃，目前排名已下滑到世界97。

延伸閱讀

雪梨封城百天就快解脫 新州州長解封後最想剪髮

陳零九被爆「五堅情」首位人夫！超正女友呼呼說話了

北影星光／許瑋甯低胸搶影后 王柏傑比讚挺女友謝欣穎

不滿懷孕女友拿五倍券買化妝品 他怒拒絕遭轟：嫁給你真可憐

相關新聞

全大運／楊勇緯5連霸達陣 喊話世界第一、奧運金牌都要

「柔道男神」楊勇緯今天在全大運公開男子組第一級出賽，大會還特地將他的金牌戰留在壓軸舉行，而楊勇緯在完成5連霸後也表示，接...

全大運／奧運洗禮後思緒更清晰 林真豪放眼亞運奪牌

今年在東京奧運柔道女子48公斤級拿下第7名的林真豪，今天在全大運公開女子組第一級奪回去年失守的金牌，她坦言在經過奧運洗禮...

印地安泉網賽／謝淑薇單打出局 女雙輕鬆晉級16強

總獎金876萬美元的WTA1000分賽事印地安泉網賽，我國網球一姊謝淑薇今天在女單第二輪遭遇前法網冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科...

網球／澳洲壞小子偷吃？和女友隔離旅館爆衝突

澳洲網球好手「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）上月底才宣布因膝蓋動刀，本季提前結束，但他沒有賽程名字仍躍上媒...

152支隊伍爭龍舟冠軍 柯文哲：明年結合台北大縱走

2021台北國際龍舟錦標賽於今日圓滿落幕，參賽隊伍歷經兩日激烈競賽奮力奪標。台北市長柯文哲表示，本來龍舟賽應該要在6月舉...

優霸盃／5點全拿輕鬆退埃及 中華隊開紅盤

受新冠肺炎疫情三度延期的湯優盃，昨天終於在丹麥第二大城阿爾路斯登場，中華隊今天迎接優霸盃首戰，面對實力有落差的埃及隊輕鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。