優霸盃／5點全拿輕鬆退埃及 中華隊開紅盤

受新冠肺炎疫情三度延期的湯優盃，昨天終於在丹麥第二大城阿爾路斯登場，中華隊今天迎接優霸盃首戰，面對實力有落差的埃及隊輕鬆過關，除了5點全拿，每場比賽「最久」不過23分鐘，首勝拿得輕鬆。

優霸盃和湯姆斯盃合稱湯優盃，兩者和蘇迪曼盃是國際三大團體賽；蘇迪曼盃剛在芬蘭萬塔落幕，包括「一哥」周天成在內的中華羽將轉戰丹麥，東京奧運打下金牌的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維也啟程到丹麥和中華隊會合。

中華男子羽球隊昨天在湯姆斯盃雖遭泰國隊逆轉，不過女隊今天在優霸盃開胡，明天兩隊都要上陣，男隊當地下午1點半、台灣時間晚上7點半的湯姆斯盃第二戰碰阿爾及利亞，女隊則是台灣時間明天下午2點半碰大溪地。

中華隊今天優霸盃由白馭珀打頭陣，她只花23分鐘迎接勝利後，接續包括兩點單打的洪毅婷和余芊慧及兩點雙打許雅晴／胡綾芳及張淨惠／李芷蓁都是直落2就勝出，余芊慧更僅僅花17分鐘就過關。

中華隊優霸盃位於C組，同組的還有南韓、今天對手埃及及大溪第，中華隊預計能和南韓隊取得分組前2的晉級資格；湯姆斯盃中華隊分到A組，同組的除了泰國、阿爾及利亞還有印尼隊，分組最終戰碰印尼勢必有番苦戰。