快訊

北市今增1境外移入 1歲染疫女童5接觸者PCR出爐

菲律賓明年總統大選熱門人選 杜特蒂女兒確診新冠

優霸盃／5點全拿輕鬆退埃及 中華隊開紅盤

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

受新冠肺炎疫情三度延期的湯優盃，昨天終於在丹麥第二大城阿爾路斯登場，中華隊今天迎接優霸盃首戰，面對實力有落差的埃及隊輕鬆過關，除了5點全拿，每場比賽「最久」不過23分鐘，首勝拿得輕鬆。

優霸盃和湯姆斯盃合稱湯優盃，兩者和蘇迪曼盃是國際三大團體賽；蘇迪曼盃剛在芬蘭萬塔落幕，包括「一哥」周天成在內的中華羽將轉戰丹麥，東京奧運打下金牌的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維也啟程到丹麥和中華隊會合。

中華男子羽球隊昨天在湯姆斯盃雖遭泰國隊逆轉，不過女隊今天在優霸盃開胡，明天兩隊都要上陣，男隊當地下午1點半、台灣時間晚上7點半的湯姆斯盃第二戰碰阿爾及利亞，女隊則是台灣時間明天下午2點半碰大溪地。

中華隊今天優霸盃由白馭珀打頭陣，她只花23分鐘迎接勝利後，接續包括兩點單打的洪毅婷和余芊慧及兩點雙打許雅晴／胡綾芳及張淨惠／李芷蓁都是直落2就勝出，余芊慧更僅僅花17分鐘就過關。

中華隊優霸盃位於C組，同組的還有南韓、今天對手埃及及大溪第，中華隊預計能和南韓隊取得分組前2的晉級資格；湯姆斯盃中華隊分到A組，同組的除了泰國、阿爾及利亞還有印尼隊，分組最終戰碰印尼勢必有番苦戰。

中華隊 羽球 周天成

延伸閱讀

湯姆斯盃／周天成、麟洋配搶兩點 中華隊2：3不敵泰國

亞洲盃女籃／中華隊第6作收 日本、大陸會師冠軍戰

U23世界盃／中華隊投手表現優 吳思賢：各隊印象深刻

U23世界盃／中華隊敗給委內瑞拉 第6名作收

相關新聞

全大運／楊勇緯5連霸達陣 喊話世界第一、奧運金牌都要

「柔道男神」楊勇緯今天在全大運公開男子組第一級出賽，大會還特地將他的金牌戰留在壓軸舉行，而楊勇緯在完成5連霸後也表示，接...

全大運／奧運洗禮後思緒更清晰 林真豪放眼亞運奪牌

今年在東京奧運柔道女子48公斤級拿下第7名的林真豪，今天在全大運公開女子組第一級奪回去年失守的金牌，她坦言在經過奧運洗禮...

印地安泉網賽／謝淑薇單打出局 女雙輕鬆晉級16強

總獎金876萬美元的WTA1000分賽事印地安泉網賽，我國網球一姊謝淑薇今天在女單第二輪遭遇前法網冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科...

優霸盃／5點全拿輕鬆退埃及 中華隊開紅盤

受新冠肺炎疫情三度延期的湯優盃，昨天終於在丹麥第二大城阿爾路斯登場，中華隊今天迎接優霸盃首戰，面對實力有落差的埃及隊輕鬆...

籃球／國慶寶寶劉希曄 防疫旅館收大字報生日驚喜

剛從約旦結束亞洲盃行程的中華女籃隊，國慶日在防疫旅館中度過，首度入選5對5國手的劉希曄今天適逢30歲生日，雖無法踏出旅館...

印地安泉網賽／第二輪大冷門 西班牙前球后出局

世界排名47的澳洲女將湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）迎接本季最大勝利，她在印地安泉女網賽第二輪以6：3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。