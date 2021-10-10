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籃球／國慶寶寶劉希曄 防疫旅館收大字報生日驚喜

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
劉希曄（右）今年亞洲盃首度入選中華隊國手。圖／取自FIBA官網
劉希曄（右）今年亞洲盃首度入選中華隊國手。圖／取自FIBA官網

剛從約旦結束亞洲盃行程的中華女籃隊，國慶日在防疫旅館中度過，首度入選5對5國手的劉希曄今天適逢30歲生日，雖無法踏出旅館房間，但友人特別製作大字報並送上特製蛋糕，讓房間在9樓的她一踏出小陽台就就有驚喜。

劉希曄是女籃界的「國慶寶寶」，不過以往都能和國家生日一起慶祝的日子，今年因防疫「孤單」了些；19日解除隔離後還要自主管理7天的她提到，當時看到亞洲盃行程就已經有心理準備，只好等恢復自由身再來好好慶祝。

有兩隻愛貓的劉希曄，30歲生日收到的蛋糕就結合籃球和寵物，外觀是籃球造型的蛋糕，敲破後就會出現模擬她兩隻愛貓及中華隊球衣的蛋糕主體，讓她又驚又喜，她笑說：「其實昨天視訊就有看到大字報，不過還是很有心，感動，不過那兩隻貓咪太可愛，我捨不得吃！」

迎接而立之年的劉希曄提到，過25歲生日後，每年生日願望之一必許「身體健康」；至於另個願望，她想了想後說：「希望之後可以成為中華隊常客。」

有旅外資歷的劉希曄，今年東京奧運3對3選拔賽才是首度穿上中華隊戰袍，亞洲盃成為5對5國手初體驗；不只她是成人國家隊「菜鳥」，包括主控彭曉彤、「彎彎」林仙芳、戴宜庭、林蝶和戴宜庭都是第一遭，連「錢姊」錢薇娟都是首度以總教練身分領軍出征。

「我們自己也有算，隊內過半數都算第一次當國手，錢姊、助教很多也都是，這組合算是近幾年很新的組合，從集訓第一天開始，錢姊就一直告訴我們，不管經驗如何，打比賽一定要把態度拿出來，要對得起胸前（中華隊）的名字。」劉希曄提到，經過亞洲盃洗禮，可以感受到冠軍戰會師的日本和大陸已經是「世界級」的水準，「我們真的不只差一大步，是差很多步，但也是給我們更強的動力。」

劉希曄在防疫旅館收到精美的生日蛋糕。圖／劉希曄提供
劉希曄在防疫旅館收到精美的生日蛋糕。圖／劉希曄提供
中華隊的「國慶寶寶」劉希曄在防疫旅館過生日，友人特別製作大字報為她慶生。圖／劉希曄提供
中華隊的「國慶寶寶」劉希曄在防疫旅館過生日，友人特別製作大字報為她慶生。圖／劉希曄提供
劉希曄在防疫旅館收到精美的生日蛋糕。圖／劉希曄提供
劉希曄在防疫旅館收到精美的生日蛋糕。圖／劉希曄提供

中華隊 錢薇娟 林蝶

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