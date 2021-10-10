印地安泉網賽／第二輪大冷門 西班牙前球后出局

世界排名47的澳洲女將湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）迎接本季最大勝利，她在印地安泉女網賽第二輪以6：3、1：6、6：3力退西班牙前「世界球后」蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza），爆出今天大冷門。

蒙奎露扎上周才在芝加哥女網賽迎接生涯第9座金盃，目前世界排名第6，正為年底的WTA年終賽爭取積分，不料印地安泉女網賽以第5種子身分登場卻早早出局。

湯姆伊諾維琪今年溫布頓才打進生涯第一場大滿貫8強，但面對世界排名前10的對手，今年6度挑戰勝場還沒開張，今天寫下突破，生涯7度參加印地安泉女網賽首闖第三輪的她笑說：「我很期待和蒙奎露扎交手，因為我之前輸她好幾次，這次我很專注，非常開心今天能通過考驗。」

兩名女將過去碰頭4次，蒙奎露扎拿下3勝，不過湯姆伊諾維琪今天頂住壓力，生涯第4度擊敗世界前10的對手。爆出冷門的湯姆伊諾維琪，下戰將碰列26種子的斯洛維尼亞女將齊丹塞珂（Tamara Zidansek），齊丹塞珂今年法網打進最後4強，印地安泉第二輪也是經過3盤大戰才以6：4、5：7、6：3擊敗克羅埃西亞對手柯紐荷（Ana Konjuh）。

雙打晉級的我國「一姊」謝淑薇，單打止步第二輪，雙打以第2種子身分輕鬆過頭關，今、明天都輪空，預計後天出戰去年法網奪冠的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）／美國老將瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）。