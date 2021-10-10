國慶大會大聲唱國歌 東奧銅牌得主羅嘉翎喊很光榮

剛度過20歲生日的東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎，今天在國慶大會上領唱國歌，讓她直喊很光榮，並稱讚國立客家兒童合唱團真的很厲害，跟他們大聲唱即可。

民國110年國慶大會上午登場，總統蔡英文致詞時特別提及，台灣選手在東京奧運締造史無前例佳績，並向所有運動員、後勤團隊致謝，感謝他們讓世界看見台灣。

身高183公分的羅嘉翎，擁有1雙逆天長腿，首次挑戰奧運，以「黑馬」之姿，踢下東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌，並擁有「國民女友」稱號，今天與疾管署副署長羅一鈞、護理師施宜君、護理師陳昀湞、消防員劉奎佑、警員楊于辰等各界英雄代表，偕同國立客家兒童合唱團共同領唱國歌。

羅嘉翎今天綁起辮子頭、身穿東京奧運台灣代表團團服現身，接受中央社記者訪問談到這次領唱國歌，「小時候都要唱，歌詞複習一下就可以了」，而她也特別讚賞國立客家兒童合唱團的小朋友很厲害，跟著他們大聲唱就可以了。

羅嘉翎為了領唱國歌，前一晚特別早點睡，而與參加東京奧運相比，她認為，「應該還是奧運比較緊張一點」。

儘管求學階段國小、國中都有唱國歌的經驗，羅嘉翎坦言：「小時候不懂，只會想要趕快回教室休息，這次是很認真大聲唱，而且覺得很光榮。」

這次領唱國歌的特別經驗，也讓羅嘉翎留下深刻印象，她表示，很開心可以認識其他5位領唱代表，每一個代表都很厲害。

羅嘉翎8日剛迎接20歲生日，賽場上氣勢十足的她，私底下仍是名靦腆率真的女孩，她笑著說，「參加奧運拿到銅牌，已經是今年最大的禮物」，她也提醒自己保持初心、繼續努力，挑戰全國運動會，再創選手生涯好成績。

羅嘉翎除了擔任國歌領唱代表，她今天也與其他東京奧運、帕運選手及教練團一同參加英雄遊行，包括「舉重女神」郭婞淳、「鞍馬王子」李智凱、空手道「小清新」文姿云等人也一同參與。