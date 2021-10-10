全運會／聖火返新北主辦地 16日開幕掀賽事高潮

110年全國運動會聖火自9月24日出發繞行全台22個縣市，在今天國慶日返抵新北主辦場地，接下來將續繞行29行政區。預定16日將盛大開幕，為賽事掀起高潮。

新北主辦110年全國運動會，在野柳女王頭引燃聖火之後，首創網路、鐵路、公路3路傳聖火方式，希望用聖火傳遞希望之光，跟全台灣民眾交朋友。

聖火自9月24日出發繞行全台22個縣市，今天在藝人雷艾美持火炬進場，代表聖火榮耀回到新北，市長侯友宜接過聖火後，再交棒給新北田徑選手撐竿跳全國紀錄保持人謝佳翰，持續進行聖火傳遞活動。

體育處表示，聖火預計即日起至10月13日止繞行新北29行政區，最後會停留在市立板橋體育場等待16日開幕式點燃場內聖火，為賽事掀起高潮。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，今天是中華民國國慶生日快樂，也是新北市主辦全國運動會的聖火炬回到新北市的日子，希望用光明、團結、勇敢、和平來捍衛聖火炬，並以熱情友誼之手迎接全國的好手，希望大家能夠齊聚在新北市創造運動佳績。