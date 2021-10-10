快訊

蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

LPGA／創建者盃第3輪 徐薇淩暫並列第23

中央社 / 台北10日電
我國高球女將徐薇淩。聯合報系資料照
我國高球女將徐薇淩。聯合報系資料照

LPGA創建者盃今天展開第3回合，台灣高球一姐徐薇淩表現起伏，射下6鳥，但也吞下4柏忌，外加1記雙柏忌，揮出71桿，3輪總桿數以低於標準4桿的209桿，暫並列第23。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）創建者盃高球賽在美國新澤西州西卡德維（West Caldwell）舉行，前2輪結束，台將僅徐薇淩晉級，而李旻、程思嘉等人遭到淘汰。

徐薇淩今天第3輪從第1洞出發，開場就吞下柏忌，隨即在第2洞捕鳥止血，但第6、7洞接連遭遇亂流，在苦吞雙柏忌後，又領到柏忌。

徐薇淩轉場後漸入佳境，後9洞進帳5鳥、吞下2柏忌，單日以71桿繳卡，累計總桿數209桿，排名稍微下滑，暫時並列第23。

第2輪賽事受大霧影響，部分選手未能完賽，世界排名第2的韓國女將高真榮（Jin Young Ko）今天先完成第2輪補賽的4洞，帶著2桿領先優勢進入第3輪。

前2輪均繳出6字頭成績的高真榮，第3輪在考驗體能情況下，繳出4鳥、2柏忌，揮出69桿，3輪累計以低於標準13桿的200桿，以4桿之差，獨居領先。

徐薇淩 LPGA

延伸閱讀

LPGA／創建者盃高球賽 徐薇淩爆衝竄上並列16

LPGA／創建者盃高球賽 徐薇淩首輪繳72桿

高球／LPGA波特蘭菁英賽 徐薇淩並列第20

東奧與鄭怡靜成室友一見如故 徐薇淩喊好貼心

相關新聞

全大運／楊勇緯5連霸達陣 喊話世界第一、奧運金牌都要

「柔道男神」楊勇緯今天在全大運公開男子組第一級出賽，大會還特地將他的金牌戰留在壓軸舉行，而楊勇緯在完成5連霸後也表示，接...

全大運／奧運洗禮後思緒更清晰 林真豪放眼亞運奪牌

今年在東京奧運柔道女子48公斤級拿下第7名的林真豪，今天在全大運公開女子組第一級奪回去年失守的金牌，她坦言在經過奧運洗禮...

印地安泉網賽／謝淑薇單打出局 女雙輕鬆晉級16強

總獎金876萬美元的WTA1000分賽事印地安泉網賽，我國網球一姊謝淑薇今天在女單第二輪遭遇前法網冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科...

LPGA／創建者盃第3輪 徐薇淩暫並列第23

LPGA創建者盃今天展開第3回合，台灣高球一姐徐薇淩表現起伏，射下6鳥，但也吞下4柏忌，外加1記雙柏忌，揮出71桿，3輪...

全運會／聖火返新北主辦地 16日開幕掀賽事高潮

110年全國運動會聖火自9月24日出發繞行全台22個縣市，在今天國慶日返抵新北主辦場地，接下來將續繞行29行政區。預定1...

湯姆斯盃／中華隊錯過賽末點吞敗

在丹麥舉行的湯優盃，中華男團昨率先在湯姆斯盃打頭陣迎戰泰國隊，在東京奧運國手周天成、「麟洋配」王齊麟／李洋先搶下兩點的情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。