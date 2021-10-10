LPGA／創建者盃第3輪 徐薇淩暫並列第23

LPGA創建者盃今天展開第3回合，台灣高球一姐徐薇淩表現起伏，射下6鳥，但也吞下4柏忌，外加1記雙柏忌，揮出71桿，3輪總桿數以低於標準4桿的209桿，暫並列第23。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）創建者盃高球賽在美國新澤西州西卡德維（West Caldwell）舉行，前2輪結束，台將僅徐薇淩晉級，而李旻、程思嘉等人遭到淘汰。

徐薇淩今天第3輪從第1洞出發，開場就吞下柏忌，隨即在第2洞捕鳥止血，但第6、7洞接連遭遇亂流，在苦吞雙柏忌後，又領到柏忌。

徐薇淩轉場後漸入佳境，後9洞進帳5鳥、吞下2柏忌，單日以71桿繳卡，累計總桿數209桿，排名稍微下滑，暫時並列第23。

第2輪賽事受大霧影響，部分選手未能完賽，世界排名第2的韓國女將高真榮（Jin Young Ko）今天先完成第2輪補賽的4洞，帶著2桿領先優勢進入第3輪。

前2輪均繳出6字頭成績的高真榮，第3輪在考驗體能情況下，繳出4鳥、2柏忌，揮出69桿，3輪累計以低於標準13桿的200桿，以4桿之差，獨居領先。